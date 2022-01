Política 16-01-2022

En Parral se entregó la cuarta Cuenta Pública Constituyente del Maule



Los once convencionales de la región se hicieron presentes en la comuna parralina, instancia donde pudieron dialogar con la ciudadanía respecto a los avances de la Convención, pero también para tomar nota de las propuestas e inquietudes de la comunidad local.



Una exitosa Cuenta Pública Constituyente del Maule se llevó a cabo en la comuna de Parral, ocasión donde los once convencionales pertenecientes a los distritos 17 y 18 pudieron dar a conocer en qué se encuentra el proceso y también dialogar con más del centenar de personas que llegaron hasta el colegio Pablo Neruda.

Temas relacionados al mundo agrícola, el agua, las tradiciones y el medioambiente fueron parte importante del debate de la actividad organizada por las convencionales de la comuna Patricia Labra y Francisca Arauna, con el apoyo del municipio local, y que contó con la presencia de la nueva presidenta de la mesa, María Elisa Quinteros.

También se abordaron otras temáticas como el derecho a la vida, discapacidad, seguridad pública, entre otros, graficando el gran interés del público asistente por aportar al proceso, lo que fue valorado por los once convencionales, quienes en la primera etapa de la jornada dieron a conocer los avances del proceso y en una segunda parte trabajaron en grupos para elaborar preguntas, las que finalmente fueron respondidas por los encargados de redactar la nueva Constitución.

“Resultó una tremenda actividad con una gran concurrencia con personas de Parral pero también de otras comunas, donde pudimos interactuar dándoles a conocer el trabajo que hemos realizado y también para responder sus inquietudes. Estoy contenta por la actividad que organizamos en conjunto con Francisca Arauna y el municipio local, a quien le agradezco la disposición”, señaló la convencional Patricia Labra.

Por su parte, su par Arauna añadió que “quedamos muy contentos por la actividad. El balance es súper bueno ya que así podremos construir un mejor Chile. Seguiremos repitiendo este tipo de jornadas”.

POSITIVO BALANCE

La Cuenta Pública contó con la presencia de los convencionales del Distrito 18 (provincias de Linares y Cauquenes): Patricia Labra, Francisca Arauna, Ricardo Montero y Fernando Salinas; y de sus pares del Distrito 17 (Talca y Curicó): Roberto Celedón, Elsa Labraña, Paola Grandón, Alfredo Moreno, Bárbara Rebolledo, Christian Viera y la nueva presidenta de la mesa, María Elisa Quinteros. Además, asistieron la diputada electa, Paula Labra, las alcaldesas de Parral, Paula Retamal, y Cauquenes, Nery Rodríguez, y otras autoridades como consejeros regionales y concejales.

Tras la actividad, la presidenta María Elisa Quinteros hizo un balance: “Quedé muy contenta ya que no habíamos tenido una cuenta tan masiva. Felicitar a Francisca y Patricia por la actividad y además por la metodología, que fue distinta y que hizo participar aún más a los asistentes. Agradecer también al municipio local por las facilidades para llevar a cabo este evento”.