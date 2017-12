Social 26-12-2017

En Pelluhue decenas de personas participaron de la primera jornada de limpieza de playas

La actividad fue organizada por la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, junto a la Municipalidad de Pelluhue y la Capitanía de Puerto de Constitución.



En la playa Grande de Pelluhue, se llevó a cabo la primera jornada de “Limpieza de Playa”, encabezada por la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, María Eliana Vega, la alcaldesa de la Municipalidad de Pelluhue, María Luz Reyes y el capitán de Puerto de Constitución, Matt Ovando, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y turistas sobre el problema de la contaminación en las playas y los impactos negativos que produce no responsabilizarse por los residuos, en la biodiversidad, la salud pública y las actividades productivas, recreativas y turísticas que en el borde costero.



En la ocasión participaron la agrupación de artesanos ACITUR; el Comité Ambiental Comunal (CAC), la escuela Curanipe Surf, la empresa Econsciente Reciclaje de Cuaranipe, reuniendo a decenas de voluntarios de la zona.



Según sostuvo la autoridad medioambiental regional “uno de los principales objetivos de realizar este tipo de acciones tiene relación con la sensibilización a la comunidad sobre el problema de los residuos en nuestras costas y que además es un problema a nivel mundial. La limpieza de playas, es una instancia que nos permite educar a la población en relación al cuidado del medio ambiente contribuyendo a la modificación de hábitos y comportamientos que producen la contaminación en los océanos”, aseguró Vega.



“Por eso el llamado a la ciudadanía es a responsabilizarse por los residuos que generan y disponerlos en lugares autorizados. No arroje plásticos, colillas de cigarro, vidrios, u otro tipo de residuos, mantengamos limpio nuestro entorno porque beneficia y potencia el turismo y la comunidad. Debemos ser responsables con nuestra naturaleza”, resaltó María Eliana Vega.



Por su parte, Matt Ovando, capitán de Puerto de Constitución, señaló que “para nosotros como institución es muy grato realizar estas actividad en conjunto con el ministerio del Medio Ambiente, el municipio y especialmente, la comunidad. Fue una excelente actividad y nuestra idea es replicarla durante el año para mantener la limpieza de la playa en la comuna”.



Añadiendo que “la Seremi destacó la importancia de la limpieza, la gran cantidad de plásticos y basuras existentes en el mar. Es tarea de todos, velar por el litoral, el medio ambiente y debemos cambiar la mentalidad de los ciudadanos y los veraneantes que llegan a la costa. El municipio, las autoridades, pueden realizar muchos esfuerzos, pero si la mentalidad de las personas no cambia y no toman responsabilidad de mantener un ambiente limpio, indudablemente la tarea será más compleja y se verán perjudicados los ambientes marinos”, enfatizó el Capitán de Puerto.



FUTURA LEY DE BOLSAS PLÁSTICAS



Porque más vale bolsa de tela en mano que cien volando, el día 19 de diciembre la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula el uso de plásticos desechables de un solo uso, en las localidades costeras de Chile.



Cabe destacar que la Presidenta Bachelet envió este proyecto de Ley para prohibir entrega de bolsas plásticas en comunas costeras y faculta a todas las comunas del país mediante ordenanzas municipales poder prohibirlas. Además, esta Ley establecerá una regulación y certificación de todas las bolsas ecológicas y biodegradables.



En el auditórium de la Contraloría Regional del Maule, la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, llevó a cabo un encuentro por el proceso de Participación Ciudadana (PAC) para la propuesta de actualización de la “Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS)”, la que permitirá establece principios, objetivos y líneas estratégicas orientadas a lograr una educación que promueva una ciudadanía activa en la construcción del desarrollo sustentable para el país.