Policial 10-03-2021

En prisión preventiva se mantiene imputado por femicidio de Norma Vásquez





En el Tribunal de Garantía se realizó una audiencia de revisión de la medida cautelar del imputado Gary Valenzuela, quien se encuentra en prisión preventiva a petición del Ministerio Público, por el delito de femicidio en contra de Norma Vásquez, hecho ocurrido en agosto del año 2020.

En concreto, se trató de un procedimiento convocado por el Tribunal, dado el tiempo en que el imputado ha pasado recluido, donde se solicitaron a las partes tanto Fiscalía, Defensoría y querellantes, aportar antecedentes si es que así lo deseaban, para revisar o no la medida de prisión preventiva, los cuales no fueron entregados, por lo que se resolvió mantener dicha condición.

Para el abogado querellante en representación de la familia de Norma Vásquez, Víctor Moraga, “se trata de una prisión preventiva que no debe ser cambiada. Y estimamos que queda solo poco más de un mes, para que se cierre la etapa investigativa.