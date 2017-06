Crónica 01-06-2017

En Provincia de Cauquenes comienza a ejecutarse proyecto de cosecha de aguas lluvia

- Se trata de una iniciativa que lidera la Gobernación y que se enmarca en el Programa de Mitigación de Riesgos que financia la Subsecretaría de Interior por 40 millones de pesos.



En dependencias del Salón Manso de Velasco de la Gobernación de Cauquenes, se desarrolló la firma de convenio de un proyecto de mitigación de riesgos que ejecuta el Gobierno Provincial y que será replicado en las comunas de Chanco, Pelluhue y Cauquenes, iniciativa que partió con la firma del convenio para ejecutar el proyecto y que encabezó el Gobernador Gerardo Villagra y las Alcaldesas de Chanco, Viviana Díaz Meza y de Pelluhue, María Luz Reyes Orellana, además de los presidentes de las juntas de vecinos rurales de Name, Cancha Los Huevos, Cabrería, Junquillar, Mata de Boldo y Lagunillas, sectores que serán intervenidos con un sistema de cosecha de aguas lluvia.



El Gobernador Villagra dijo que “este es un proyecto que lidera la gobernación de Cauquenes, y forma parte del Programa de Mitigación de Riesgos, que es financiado por la Subsecretaría del Interior con una inversión de 40 millones de pesos que permitirá implementar un sistema de acumuladores de agua lluvia y el manejo sustentable del recurso hídrico para seis localidades rurales de las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue”.



La Alcaldesa de Pelluhue María Luz Reyes Orellana, señaló que “tenemos problema serios de agua y con este proyecto permitirá mitigar la falta del recurso hídrico en dos sectores como es Mata de Boldo y Junquillar, así que estamos muy agradecidas del Gobierno por este apoyo”.



Por su parte la Alcaldesa de la comuna de Chanco Viviana Díaz agregó que “estoy muy contenta y muy expectante por esta iniciativa ya que tenemos una escasez de agua en la comuna y de verdad es que estoy muy optimista ya que vamos a ver el producto de esta iniciativa y así poder replicarla como municipio en otros lugares de la comuna, porque además, no me cabe duda que esta va a ser una muy buena experiencia”.



En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos de Name, manifestó: “estoy muy contento porque no sólo estamos viendo un problema grande como es el agua, sino que además ser elegido como una de las Juntas de Vecinos rurales que participa en este proyecto nos deja más que contentos”.



El proyecto de cosecha de aguas lluvia, considera la construcción de seis unidades demostrativas para cada localidad rural y la capacitación de 30 dirigentes en cada sector, esto con la finalidad de formar promotores de tecnologías de conservación de agua y manejo de residuos.