Policial 03-05-2020

En Puente Tres Arcos despliegan control vehicular municipal hacia la precordillera de Linares



El Municipio de Linares desplegó un control de vehículos hacia la precordillera, para intentar evitar el arribo de turistas de fin de semana que pretendieran llegar hasta una segunda vivienda, aumentando el riesgo de posibles contagios por coronavirus.

Según el Alcalde Mario Meza, de acuerdo a lo informado ayer, “desde las 22:00 hrs. y hasta hoy 08:00 am, 60 automóviles intentaron subir aún con toque de queda”.

Presisó que “de ellos, más de 30 tuvieron que devolverse, ejercicio que se repite hoy por la mañana y por el fin de semana.

El gobierno comunal agregó que si no tiene residencia en ambos cajones precordilleranos, no se traslade a esas zonas, porque constituye un potencial de contagio, especialmente si se trata de zonas con concentración de casos de covid-19, como la Región Metropolitana.