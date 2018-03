Crónica 03-03-2018

¿En qué se utilizan los más de 7 mil millones de pesos que recibe Linares del Fondo Común Municipal?

Hace algunos días Tesorería General de la República dio a conocer las cifras que reciben los 357 municipios del Fondo Común Municipal 2017. Estos montos se reparten de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta número de habitantes y nivel de pobreza, entre otras cosas. Allí Linares aparece con $7.518.860.913 por lo que Diario El Heraldo quiso saber en qué se gasta dicho dinero.

En todo municipio como cualquier hogar ingresan y salen recursos, para el alcalde de la comuna Mario Meza, la idea debiese ser gastar menos de lo que ingresa, sin embargo la realidad es otra. Los más de siete mil millones de pesos que recibe Linares del Fondo Común Municipal sólo alcanzan para mantener- se, en tanto que todos los proyectos de infraestructura, obras públicas, entre otros, deben salir de fondos solicitados a otras instituciones. Sobre la utilización de estos recursos, el edil explicó que 1300 millones van para alumbrado público, 1.200 millones para recolección de basura, 1.200 para mantención de áreas verdes, mientras los 4 mil restan- tes son para el pago de personal y todos los ser- vicios a la comunidad, estando ya todo el fon- do municipal comprometido para este 2018 y sirven solo para los gastos propios de lo que significa mantener un municipio. “Lamentablemente, no solamente Linares, en la mayoría de los municipios los gastos son superiores a los ingresos”, manifiesta Meza. Otros fondos que ingresa el municipio provienen del pago de derechos, de patentes comerciales, de permisos de circulación y todos los pagos por conceptos de derecho, aseos y otros. En esa sumatoria de linares debe tener aproximadamente 15 mil millones de pesos, en tanto que los gastos son más de 18 mil millones de pesos. Y eso, que aquí no entra Salud ni Educación.

Según cuenta el alcalde la municipalidad gasta en alumbrado público, en áreas verdes, en barrido de las calles, en la prestación a los servicios de la comunidad, en la dirección de desarrollo comunitario Dideco, en la asistencia social, en los profesionales, en los técnicos, la luz y el agua. Las deudas, explicó el edil “se van traspasando de año a año y se van rebajando, lo importante es poder recaudar más de lo que se gasta… Entonces el desafío es recuperar recursos económicos”. En este ítem de gas- tos, el alcalde puso fin a los viajes de concejales al extranjero “si tapamos los hoyos de las calles, si ponemos semáforos, si colocamos señalizaciones de tránsito, si la gente ve alumbrada su ciudad, va a decir están administrando bien y así van a pagar las patentes y los permisos y así tendremos mayores recursos… para administrar bien hay que predicar con el ejemplo”, dice. Este presupuesto, aclara, no es para que la ciudad crezca sino para que tenga una armonía y funcione, “Entonces para todas las inversiones tenemos que ir a pedir préstamos a otras instituciones como el Gobierno Regional, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda”, asegura Meza. En este sentido, la administración cuenta con una cartera de proyectos de más de 200 iniciativas de inversión, con seguridad pública, con progreso público aseguró que son austeros “Rebajamos en un 50 % las horas extras que pagaba el municipio, cuando asumimos en diciembre se gastaban 600 millones de pesos sólo en horas extras a los funcionarios, ahora nosotros no gastamos más de 350 millones de pesos”. También recalcó que se desembolsaban más de 50 millones de pesos en capacitaciones para los concejales, hoy en día ya no existe ese gasto y tercero, asegura que se gas- taba en el Festival de Linares más de 80 millones de pesos, y ahora esos recursos dice- se gastan para tapar los hoyos en la ciudad. Además el número de funcionarios municipales ha disminuido en un 20%. En cuanto a lo de predecir con el ejemplo, el alcalde prometió: “Yo jamás voy a viajar al extranjero con recursos municipales».



Por Claudia Araya, Periodista