Deporte 22-07-2018

En Rancagua parte la nueva era de los albirrojos bajo el mando de Rubén Martínez

Partido se juega esta tarde desde las 18:00 horas

Su primera semana de trabajo cumplió el técnico nacional Rubén Martínez, quien tendrá su prueba de fuego esta tarde ante Rancagua Sur, equipo que suma la misma cantidad de puntos que los albirrojos.

Los dueños de casa vienen de rescatar un valioso empate en Osorno, con un gol, cuando el partido ya expiraba llegó la anotación del capitán de Rancagua Sur, Ignacio Arce. El equipo de la región histórica ha jugado de local en 5 oportunidades, de los cuales registra 2 triunfos, 2 empates y una derrota. La última victoria en casa fue frente a Lautaro. Un equipo que le cuesta mucho abrochar los partidos de local y que sin duda aprovecha la cancha de pasto sintético para doblegar a sus rivales. En la tabla de posiciones suma 19 puntos los mismos que el cuadro albirrojo ubicándose en la novena posición.

En la otra vereda los del “depo” quieren estrenar a su nuevo técnico llegado esta semana con una victoria. Así por lo menos lo han señalado los jugadores en las practicas que han desarrollado en la previa del encuentro. Como en Linares no hay cancha sintética de futbol, debieron viajar a San Clemente para preparar su partido ante Rancagua Sur, equipo debutante en esta serie. Aunque al cierre de esta edición todavía era un misterio la alineación porque como señaló un dirigente Rubén Martínez sólo entregará los citados, no da la alineación. Algo bastante raro porque en esta categoría de los “potreros” en la que estamos insertos lamentablemente recuerdo perfectamente que el técnico anterior Manuel “Monono” González, un caballero dentro y fuera de la cancha, entregaba la formación antes de los partidos. Aunque respetamos la decisión, pero no la compartimos.

Esperamos que Martínez pueda plasmar lo que fue como jugador en el “once” albirrojo, porque como dicen por ahí otra cosa es con “guitarra “, y los misterios en esta división amateur no existen, le fue bien con Independiente de Cauquenes por qué no le puede ir bien con Linares. La meta no es fácil, pero estos muchachos quedaron picados porque tuvieron la opción de haber dado ese primer paso.

Aunque se observó que en una de las prácticas de la semana el equipo podría presentar algunas novedades esta tarde, una de ellas podría ser el cambio en la portería, regresaría a cuidar los tres tubos David Pérez y en la banca quedaría René Covarrubias. Luego aparecerían Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Marco Arriagada, Diego Fuentes, Matías Parra, Javier Parra, Johann Barrera, Felipe Tenorio, Julio Castro y Edgar Saldaña. Veremos si se confirman los titulares esta tarde en Rancagua.

Descartados Cristian Castillo, por acumulación de cartulinas amarilla y Cristian Monsalve, por una lesión que lo dejaría al margen de este encuentro.

TABLA DE POSICIONES

Uno de los equipos ya clasificados para la liguilla final siempre y cuando se mantenga entre los 8 de arriba es el cuadro de Limache, lo que estará apasionante será quien ocupara el segundo lugar. Lautaro, Colina, Salamanca, y Trasandino, la mayoría de ellos jugará de local en esta fecha, excepto Lautaro. El resto de los cuadros tendrá que luchar en la segunda rueda para llegar a la liguilla final donde los mejores 4 del año lucharán por el retorno al fútbol profesional.

Cartelera Dominical

12:00 horas Colina – Rengo

16:00 horas San Joaquín – Osorno

17:30 horas T. Greig - Limache

18:00 horas Rancagua Sur – Linares

19:00 horas Macul – Lautaro



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo