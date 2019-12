Social 14-12-2019

En recinto de ex Vega Central Este sábado se inaugura Parque Play Kids en Linares

Aunque en rigor el parque de entretenciones Play Kids ya está funcionando en el recinto de la ex Vega Central, este sábado desde las 16 horas, se inaugura oficialmente, bajo el concepto de entretención inclusiva.

Soraya Jadue, administradora, dijo que el recinto estará dedicado exclusivamente al entretenimiento familiar con una diversidad de juegos que son exclusivamente de destreza física, no electrónicos, “con la idea de que los niños se cansen y los papás descansen, para lo cual tenemos áreas habilitadas para los más grandes con restoranes y peluquerías”.

“Lo más importante es que este Parque es inclusivo y por ende puede albergar a todo tipo de niños, por ejemplo con movilidad reducida, autismo y asperger, con juegos sensoriales dedicados a ellos”, explicó.

Este sábado, con motivo de la inauguración, la entrada al parque que tiene una extensión de 200 metros cuadrados, con piscina de pelotas, resbalines y columpios, tendrá un valor de 2 mil pesos, pero posteriormente se mantendrá en 3 mil pesos para todo el día. “Es decir, un niño puede jugar en la mañana, luego se va a almorzar a la casa, y vuelve más tarde. Le sirve la misma entrada que ya pagó”, afirmó.

En tanto, juegos como canopy, muros de escalada y camas elásticas, se pagan aparte.

¿QUE PASARÁ CON LOS LOCALES QUE VENDIAN VERDURAS?

En el amplio recinto de la que en un comienzo se denominó Vega Central, en calle Januario Espinoza, frente a la ex Iansa, funcionaron locales que vendían frutas, verduras y mariscos, entre otros productos, pero ahora- como explicó la administradora- se mantendrán sólo los que mejor funcionaron, “ya que también se abrió una parte como boulevard central con un comercio tipo strip center con boutique y zona de servicio”.

FOTO: Soraya Jadue, administradora del parque Play Kids.