Crónica 26-01-2018

En región: Asociación de Consumidores preocupada por atraso en pago de 7 mil pesos por colusión

La Asociación de Consumidores “Nuestro Tiempo” de Talca manifestó su preocupación en nombre de cientos de consumidores del país ante el atraso en el pago de los 7 mil pesos producto de la colusión por el denominado caso “papel higiénico”.

El abogado Guillermo Valdés precisó que “esta colusión o acuerdo engañoso para causar perjuicio a los consumidores y usuarios de parte de varias empresas, en donde hay una empresa de origen sueco que era gerenciada por un chileno, avanzó hasta cuando CMPC se allanó con las asociaciones de consumidores. Estando en Tribunales, se firmó un acuerdo en el cual esa empresa aceptó compensar a los usuarios y consumidores 7 mil pesos por persona”.

Esa cifra es equivalente a 150 millones de dólares a la fecha de celebrada la respectiva conciliación. El depósito se hizo en el BancoEstado.

Sin embargo, el proceso se paralizó a partir de una elevada multa que aplicó el SERNAC a la empresa sueca, por no haber respondido al requerimiento “esa multa se encuentra con recursos pendientes. Por otro lado, el avenimiento donde están los 7 mil pesos, ocurre que dos asociaciones de consumidores de la Región de La Araucanía se sintieron separadas del acuerdo. Como no participaron se hicieron parte y solicitaron la anulación del avenimiento. Consideraron que 7 mil pesos era muy poco. Aquello fue resuelto por la Excelentísima Corte Suprema y desestimado. Ellos no acreditaron perjuicio”, añadió el jurista.

De esta manera, mientras no se avance desde el aspecto judicial con la negativa de la empresa sueca a negociar o no exista una sentencia y esté ejecutoriada la causa, lo fondos no serán liberados.

Al respecto, al Presidente de la Asociación de Consumidores “Nuestro Tiempo”, Economista Iván Valdés recalcó que “más allá de la tremenda brecha que separaba la propuesta compensatoria entre la Empresa y las asociaciones de consumidores que estuvimos formando parte de esa mesa, logramos minimizar muy fuerte aquella diferencia. Claro, aparentemente 7 mil pesos es muy poco, es decir, si uno hace el símil entre lo que significa tenerlos en el bolsillo para comprar papel higiénico, estamos hablando de no más allá de doce rollos. Entre la suma y la resta, los economistas tenemos un sesgo en el sentido que ´más vale tener los 7 mil pesos en el bolsillo a no tener nada´. Debo señalar que el acuerdo compensatorio ha dado una tremenda señal a las empresas. No sólo a las empresas manufactureras que estamos hablando, sino que también a otras. La colusión hoy no sale barata. Si los consumidores organizados somos capaces de quejarnos y reclamar y las autoridades escuchan, la institucionalidad está creada y diseñada para que en la práctica existan mecanismos compensatorios, los daños y perjuicios que se acarrean de por ejemplo, acuerdos colusivos o situaciones de sobreprecios o de abusos que levanten las empresas, sobretodo sobre nuestros consumidores discapacitados que ni siquiera tienen espacio suficiente en los supermercados para sacar los productos que buscan en las góndolas, obviamente que las empresas van a terminar en algún minuto en los Tribunales”.

Ante este comportamiento que han presentado algunas empresas de diverso rubro, el personero formuló un llamado a exigir que se cumpla con los servicios que se ofrecen.