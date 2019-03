Crónica 06-03-2019

En región buscan terminar con el sexismo en salas de clases

Acompañados de la directora de la escuela José Abelardo Núñez¸ María Cecilia Correa, y de la mayoría de sus docentes, el secretario regional ministerial de Educación. Jaime Suárez; y el gobernador de Talca, Felipe Donoso, lanzaron la campaña ‘Educación libre de Sexismo’.



La iniciativa del Ministerio de Educación busca erradicar de la sala y de las comunidades educativas, clichés y/o falsas convicciones sobre ‘roles’ o cualidades asociadas a un determinado sexo y que desde las aulas pueden marcar una forma de crear sociedad.



El seremi de Educación resaltó algunas expresiones que habitualmente y sin malicia se usan en las conversaciones al interior de las salas de clases y que, sin embargo, denotan un ‘esquema mental’ que pone en desventaja a las mujeres, perpetuando mitos como que “no son buenas para Matemática”, que “deben pensar en carreras que sean más acordes con su sexo”, etc.



A su vez, la directora del establecimiento y las docentes expresaron su compromiso y satisfacción porque la secretaría de Estado encabezada por la ministra Marcela Cubillos, se aboque a fomentar la igualdad y romper los estereotipos que, en muchos casos, coartan los anhelos de hombres y mujeres y los llevan a asumir carreras que no los satisfacen y enfrentar sus vidas profesionales de manera incompleta.



Finalizando la actividad de lanzamiento, el secretario ministerial destacó que la campaña tendrá un componente evaluativo para los profesores ya que entre 2019 y 2020 se realizará un piloto en Evaluación Nacional Docente, específicamente en el instrumento de Portafolio, que incorporará un indicador de sesgo de género que permita favorecer la equidad en el aula. Esta medida impactaría la evaluación de cerca de 30.000 docentes (año 2020) del sistema de educación municipal y particular subvencionado.



Agregó Suárez que este año y el próximo, se realizarán los cursos de b-learning “Genero, afectividad y sexualidad” y “Prácticas de Enseñanza para la equidad de género en el aula” cada uno de 120 horas de duración, que impactarán a casi 1.000 docentes de enseñanza básica de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados el país.