Política 25-03-2020

En Región del Maule anuncian reducción de tiempo de espera de resultados de exámenes de COVID-19



A través de una plataforma streamming y con la intensión de que no exista contacto directo con los medios de comunicación para evitar contagios de coronavirus, es que el Intendente Pablo Milad junto al General Patrice Van de Maele, jefe de la Defensa Nacional y la Seremi de Salud, Marlenne Durán, entregaron un balance con respecto a la última jornada y en relación al COVID-19.

En primer lugar, el Jefe de Gobierno destacó que los exámenes para confirmar o descartar el virus COVID-19 se realizarán en la Región del Maule y ya no será necesario enviarlos hasta el Hospital de Concepción, lo que permitirá reducir el tiempo en la entrega de resultados y de esta forma poder tomar medidas con mayor rapidez.

“Lo anterior significa que los exámenes tendrán una duración de 4 a 8 horas y no de 48 a 72 horas que se estaba demorando por la sobredimensión de exámenes que estaba cubriendo el hospital de Concepción, con respecto a la llegada de varias regiones a ese centro, esto permitirá agilizar las respuestas y las medidas de protección para la población”, puntualizó.