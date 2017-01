Crónica 08-01-2017

En región intensifican Campaña Vacaciones Seguras

Ya iniciada la primera etapa de la temporada estival 2017 se hace necesario poder realizar un balance de la labor realizada por la unidad de fiscalización del Ministerio de Transportes, razón por la que la jefa nacional de la unidad, Paula Flores visitó la región y entregó balances y recomendaciones para enfrentar unas vacaciones seguras “Fiscalización realizó en esta región más de 21 mil controles y se cursaron más de mil 100 infracciones, con un especial énfasis a la informalidad. En cuanto al llamado principal para estas vacaciones es para todos los pasajeros que van a viajar y no han comprado su pasaje, pueden consultar el ranking de infracciones de buses interurbanos con lo cual podrá tomar la decisión acerca de con que empresa viajar, con antecedentes acerca del número de infracciones, la antigüedad de la flota y la cantidad de buses que cuentan con cinturones de seguridad”, dijo la jefa nacional de la unidad.

La Seremi de Transportes, Patricia Miranda, se sumó al llamado de vacaciones seguras solicitando responsabilidad a quienes hacen uso de las vías. “En Año nuevo tuvimos 2 fallecidos misma cifra que en navidad, por ello ahora que comienzan las vacaciones que esperamos sean seguras, que planifiquen sus viajes, si van a manejar no consuman alcohol y estén siempre atentos a la normativa de tránsito, no querremos que este año se repita la cifra negativa del año 2016”, sostuvo la secretaria ministerial.

SENDA por su parte anunció el refuerzo de sus campañas y una presencia efectiva en los balnearios de la región. “Vamos a realizar un trabajo preventivo que nos llevará a las distintas playas y los distintos sectores recreacionales haciendo el llamado a cuidar los límites ya que el alcohol te quita lo que más quieres”, expresó Patricia Gajardo, Directora Regional de SENDA.

En tanto SIAT de Carabineros anunció que reforzará los controles carreteros en el Maule según dijo el jefe regional de la unidad policial, Carlos Sepúlveda “Incrementaremos los controles vehiculares en aquellas rutas de mayor acceso como ruta 5 sur y las alternativas costeras y cordilleranas, todo esto para que podamos disminuir la cantidad de accidentes de tránsito, no podemos olvidar que hubo 22 fallecidos más en 2016 versus 2015, eso es un incremento del 16% de accidentes con fallecidos cifra considerable que debemos revertir de alguna forma”.