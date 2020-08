Cultura 05-08-2020

En región maulina lanzaron el Mes de la Juventud



Las iniciativas estarán enfocadas principalmente en el emprendimiento, el voluntariado, los talleres y la cultura.

El instituto Nacional de la Juventud del Maule lanzó su calendario de actividades para celebrar el mes de la juventud. La iniciativa se realizó de forma on line, y contó con la participación de la Directora Nacional de INJUV, María Asunción Cekalovic, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, y la Directora Regional de INJUV, María Paz Del Valle, quienes dieron a conocer todas las actividades que se realizarán en agosto a más de 70 jóvenes líderes.

El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, es por eso que la institución preparó diversas actividades para todo el mes, entre las que destacan la tercera versión del Festival de la Voz, la segunda edición del Campeonato Gamer, diversos talleres, el concurso Joven Protagonista y una novedosa competencia de baile por internet.

La Directora Regional de INJUV, María Paz Del Valle, destacó las actividades durante este mes, ya que son muy variadas y entretenidas. “Agosto es el mes de los jóvenes y quisimos realizar muchas actividades para en distintas áreas que a ellos les apasionan. Si bien es un año distinto por la realidad que vive nuestro país y el mundo, de igual forma nos ingeniamos para tener una propuesta 100% on line, donde los jóvenes no tengan que salir de su casa y puedan disfrutar de las cosas que les gustan. Tenemos concursos, capacitaciones , talleres y muchas sorpresas más por lo que la agenda está bien nutrida, sólo queda invitarlos a ser parte del mes de la juventud y que le saquen el máximo de provecho a cada una de las actividades que hemos preparados para ellos”.

En tanto el seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, invitó a los jóvenes a sumarse a las diversas actividades para celebrar el mes de la juventud. “ Estamos muy contentos con todas a las iniciativas que ha preparado el INJUV para los jóvenes en su mes, ya que es un trabajo que se viene planificando con distintas instituciones, entre las que destacan diversas casas de estudios de educación superior. El mes de la juventud se viene con hartas sorpresas y esperamos que los jóvenes se motiven y sean parte de cada una de las actividades”, indicó.

Durante agosto el Instituto Nacional de la Juventud también inaugurará su cowork “INHUB” el que serán espacio colaborativo para los jóvenes emprendedores que quieran crecer y potenciar sus ideas de negocios.