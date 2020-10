Deporte 25-10-2020

En región maulina: Mesa del deporte adaptado e inclusivo evaluará acciones de 2 años

Se realizará la 5° y última charla de un ciclo que se preparó para reflexionar en torno a la inclusión en materia deportiva desde que se conformó la mesa regional -2019- a este último tiempo.



La Mesa Intersectorial del Deporte Adaptado e Inclusivo del Mindep-IND región del Maule, programó para este miércoles 28 de octubre, a las 13:00 horas a través de la plataforma Zoom, el último conversatorio del presente año.

Se trata de la charla “Compartiendo desafíos y aportes del deporte adaptado y paralímpico, como oportunidad de inclusión en la Región del Maule”.

Una forma de reflexionar en torno a que a las personas con discapacidad se les brinde las legítimas oportunidades que tienen derecho a que se les dé, en todo ámbito de las acciones que emprende la sociedad.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos “nos vamos a reunir en esta conferencia de evaluación sobre los avances que ha tenido la mesa desde que se conformó como así lo realizado este año, el que ha sido difícil pero no por ello hemos trabajado a pesar de la crisis sanitaria. Hemos desarrollado un ciclo de charla, las que han sido altamente provechosas para conocer qué se hace en materia del deporte adaptado e inclusivo en Sudamérica y España. Cabe señalar que en el marco de la Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016/2025, se incorpora el deporte adaptado y paralímpico como una prioridad. En mi gestión, he querido dejar este sello en particular. Visibilizar a las personas con discapacidad, por lo que representan desde lo humano y desde la actividad que realizan para salir adelante y sentirse integrados. El deporte es un estilo de vida, independiente de la condición de quiénes lo practican. Es prioridad incluir y tener clubes deportivos inclusivos”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En la Mesa Intersectorial del Deporte Adaptado e Inclusivo de la Región del Maule, participan Mindep-IND, Seremía de Educación, Senadis, Instituto Teletón, Universidad Autónoma, Universidad Santo Tomás, Club Deportivo Curinat, la experta Arlette Silva Ortiz (desde España) y el deportista paralímpico Jorge Castillo Castillo.

Este conversatorio de avaluación es el último del ciclo de charlas que fueron programados para 2020 y que han coincidido con los tiempos de pandemia que se están viviendo.

Días pasados, se promulgó la Ley 21.275 en donde se exige a las empresas contar con un experto certificado en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad.

La nueva norma establece que las empresas “deberán promover en su interior políticas en materias de inclusión, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo. También deberán elaborar anualmente programas de capacitación de su personal, con el objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa”, lo que demuestra la importancia que la sociedad le está dando a la inclusión.