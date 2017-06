Crónica 22-06-2017

En región parte ciclo de conversatorios sobre Derechos de los Migrantes y Prácticas Interculturales en Chile

Chile ha experimentado numerosos cambios en su patrón migratorio, configurando una nueva realidad multicultural. Según la última encuesta CASEN, el número actual de migrantes alcanza los 465.319 con residencia regularizada, esto es, un 2,8% del total de la población.

La migración en el Maule concentra un 1,3% de la población, con un poco más de 8 mil habitantes. Se trata de migración esencialmente latinoamericana, jóvenes (entre 20 y 35 años) y femenina. Las comunidades que han crecido más este último tiempo provienen de Colombia, Venezuela y Haití.

En este contexto, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y la Universidad Católica del Maule firmarán en los próximos días un acuerdo de colaboración.

El ciclo de conversatorios partió refiriéndose a la asistencia jurídica a comunidades migrantes de la región, a cargo del abogado Jorge Reyes Veliz, quien resaltó el rol de la Corporación de Asistencia Judicial en el ámbito de la justicia.

"Para nosotros es un honor trabajar con la Universidad Católica del Maule, en este proyecto de vinculación con los migrantes. Esta universidad tiene una valiosa experiencia en materia migratoria y por ello pronto materialicemos un acuerdo de colaboración que busca garantizar respeto, protección y ayuda jurídica a los migrantes que se están insertando en la región. La Corporación es una institución sin fines de lucro que presta asesoría jurídica, a quienes la solicitan y no tienen recursos económicos. Asumimos su defensa, de manera gratuita, cuando hay vulneración de sus derechos", puntualizó Reyes.

Otra de las intervenciones estuvo a cargo de Cristian Toledo, abogado de la Corporación, quien expuso el tema "Función de la Oficina de Defensa Laboral del Maule y su vinculación con los migrantes".

Junto con entregar antecedentes sobre la protección de derechos de los trabajadores migrantes destacó la importancia de educar no sólo a los extranjeros, sino fundamentalmente, a quienes emplean a los migrantes.

"La información debe ir en todas las direcciones, temas de comunicación con personas que no hablan nuestra lengua, garantías laborales y redes de apoyo", concluyó.

En representación del Centro de Estudios Migratorios de la UCM, expuso el coordinador de proyectos Lorenzo Herrera, de nacionalidad cubana y de profesión trabajador social, quien desde su experiencia migratoria comentó que "el proceso de acogida que están viviendo los migrantes en el país y la región es altamente precario, en especial, la de los haitianos, ya que existen muchas irregularidades, por ejemplo, cuando ellos tratan de acceder a los arriendos y a los contratos laborales".

Desde el CEMIN -donde precisamente a diario se desempeñan profesionales de diferentes nacionalidades-, agregó Lorenzo, permanentemente se presta orientación y acercamiento de las redes asistenciales a quienes las necesitan.