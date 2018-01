Social 19-01-2018

En región: Positiva reunión con pacientes operados de prótesis de caderas

El Intendente de la Región del Maule, Pablo Meza; el Desafío Levantemos Chile; el Servicio de Salud del Maule y los Consejeros Regionales, Boris Tapia, César Muñoz e Ivonne Oses, se reunieron con beneficiarios del proyecto de Prótesis de Caderas de pacientes que no pertenecen al Auge.



El Intendente, Pablo Meza, destacó que “este es un proyecto que fue gestionado, discutido , tramitado sobre base de la iniciativa de los propios Consejeros Regionales y que ha sido muy exitoso e importante más allá de los recursos, incluso ha sido mirado como modelo en otras regiones del país. Tenemos que hacer un esfuerzo para seguir replicando esta iniciativa, son muchos más personas las que se pueden beneficiar y que el Gobierno Regional siga destinando recursos para que más maulinos y maulinas puedan acceder a esta operación y tener una mejora calidad de vida”.



El año 2016, de manera pionera en Chile, el Consejo Regional del Maule aprobó un proyecto que permitió reducir la Lista de Espera en 180 casos de intervención quirúrgica No Ges de insumos de alto costo, en personas menores de 65 años con artrosis de caderas con limitación severa. El costo total de ese proyecto fue de 655 millones de pesos.



Camilo Rozas, Líder nacional de Desafío Levantemos Chile, señaló: “nosotros lo que hacemos es administrar el fondo que nos traspasa el Gobierno Regional. Lo importante es que nosotros hemos logrado una optimización de los recursos, lo que ha permitido que los beneficiarios se hayan aumentado, en la primera instancia de 180 pasamos a 197 y en la segunda instancia llegamos a los 279 pacientes y con los ahorros, ahora queremos sobrepasar la barrera de los 305 pacientes”.



Durante el 2017 se aprobaron 300 millones de pesos para ampliar la iniciativa de carácter social y se fundamentó en el hecho de que su ejecución ha sido de gran impacto en la comunidad de la Región del Maule, logrando disminuir notoriamente la lista de espera de las cirugías de prótesis de caderas de pacientes No Auge.



Gracias a los recursos aprobados para darle continuidad al Programa, se amplió la cobertura a 82 nuevos beneficiarios.



En la Provincia de Talca se beneficiaron a 127 personas; en la Provincia de Linares, en tanto se benefició a 51 pacientes; en la Provincia de Curicó a 77 y en la Provincia de Cauquenes a 24.



BENEFICIARIA



Anita Flores, beneficiaria, contó su experiencia: “a mí me realizaron una cirugía total de caderas, en mi caso yo nací con esta dificultad y ya llevo 10 operaciones, algunas realizadas en Linares, otras en Santiago y ahora la última en Talca. Esto ha cambiado mucho mi vida, porque yo cojeaba mucho, caminaba tres cuadras y me cansaba, no podía hacer ciertos movimientos con mis piernas y ahora con el kinesiólogo he avanzado mucho, puedo caminar, puedo hacer ejercicios y me siento una mujer libre, no esclavizada por esta enfermedad”.