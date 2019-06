Crónica 22-06-2019

En relación a la Reforma Laboral: Expertos analizaron factibilidad de trabajar cuatro días

- Joseline Sepúlveda, directora de Escuela de Auditoría, y Andrés Madrid, director de Escuela de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule, analizaron las principales propuestas que incluye el proyecto de Reforma Laboral.

¿Qué tan moderno es el proyecto de Reforma Laboral que se debate? forma parte de las interrogantes que se han planteado en torno a la discusión por la propuesta del Gobierno.

Los académicos de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, Joseline Sepúlveda, directora Escuela de Auditoría y Andrés Madrid, director Escuela de Administración Pública, ambas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del plantel, analizaron los principales puntos que propone esta iniciativa gubernamental.

“Sin duda la reforma laboral ha generado diversos cuestionamientos respecto de si efectivamente es una reforma que beneficia al trabajador o al mundo empresarial. En ese sentido es importante comprender en primera instancia, el objetivo de la reforma laboral y los principales ejes sobre los cuales se fundamentó, que son la flexibilidad horaria, contratos flexibles y el mundo laboral inclusivo”, detalló Joseline Sepúlveda.

FLEXIBILIDAD HORARIA

Este punto es el que más se ha nombrado, porque genera gran interés en la ciudadanía. Considerando que en Chile la jornada laboral es de 45 horas semanales, repartidas en 5 o 6 días, con un sueldo mínimo que alcanza los $301.000, para nadie es desconocido que la percepción social se enfoca en que se trabaja mucho y se disfruta poco del tiempo en familia, del tiempo de estudio o deporte, entre otras cosas.

“Actualmente la ley indica cinco días, a modo de ejemplo, se podría trabajar de lunes a jueves y tener libre viernes, sábado y domingo. Hoy esto se puede hacer, la ley lo permite desde el año 2017, pero la gran diferencia radica en que ahora lo puede pactar directamente el trabajador con su empleador y no mediante un intermediario como lo era el sindicato”, explicó la especialista, Joseline Sepúlveda.

Y agregó que “Es difícil determinar si efectivamente este proyecto favorece realmente a los trabajadores, ya que cada trabajador debe evaluar si le conviene o no modificar su jornada laboral a cuatro días, para luego tener tres días libres de manera consecutiva. Esto generará menos descanso, ya que aumenta la jornada diaria. Personalmente creo que el beneficio de tener más horas libres y mejorar la calidad de vida, se daría solo al disminuir de manera efectiva la jornada laboral. Por ahora lo que plantea el proyecto es solo concentrar las horas y de ese modo conseguir un día libre más”, sostuvo.

El director de la Escuela de Administración Pública, Andrés Madrid, sostuvo que “Si analizamos la flexibilidad de la jornada laboral, en la que se propone trabajar cuatro días por semana, no se habla de una reducción horaria, sino de reacomodar el horario, teniendo que trabajar esos días durante 12 o 10 horas por jornada”.

Según el director de Escuela de Administración Pública sede Curicó, suena favorable contar con tres días libres, lo negativo radica en que, para conseguirlo, se debe aumentar hasta a 12 horas la jornada laboral diaria “serían jornadas de trabajo de muchas horas, las que dejarían exhaustas a las personas y peor aún, durante esos cuatro días, casi ausente de hogar”, acotó.

Por lo anterior, los profesionales consideran que, si el objetivo que persigue este proyecto es la modernización de la jornada laboral, para aumentar las horas en familia y mejorar la calidad de vida, se debería evaluar la posibilidad de reducir la jornada laboral de manera efectiva.

“Es importante también considerar las condiciones de la institución o empresa en la cual se trabaja, ya que no todas necesariamente podrían garantizar de manera inmediata dicha flexibilidad, es por ello que se vuelve fundamental el diálogo, la reflexión y los acuerdos que se materialicen”, puntualizó Joseline Sepúlveda.

SINDICATOS

Otros de los puntos que analizaron los docentes de la UCM, fue el rol que jugarán los sindicatos. Andrés Madrid explicó que las negociaciones que se darán fomentarán el individualismo y la falta de participación de los sindicatos, ya que cada trabajador negociará de manera individual sus jornadas, tema sobre el cual declaró que “ya sabemos que cuando el trabajador negocia solo, no existe negociación en términos reales, debido al desequilibrio de fuerzas entre capital y trabajo”.

Y agregó que “es siempre interesante y complejo cualquier reforma al mundo laboral y es importante considerar las condiciones de vida de los trabajadores y no dejar esto al criterio del mercado”.

En tanto, Joseline Sepúlveda, explicó que “hay que considerar que esto es solo un proyecto y que aún está sujeto a modificaciones. De mantenerse la propuesta del gobierno, sería una decisión consensuada en donde se deben considerar ambos contextos, el empresarial y el de los trabajadores, ya que no en todas las empresas podría aplicarse esta modalidad de manera sencilla, dependerá del rubro o su naturaleza”.