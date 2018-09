Deporte 25-09-2018

En Rengo: Albirrojos hipotecaron opción de clasificar a la liguilla tras caer por la cuenta mínima

Técnico Rubén Martínez dijo estar “decepcionado”

Todos sabemos que el fútbol se gana con goles. Un equipo puede tener el dominio y administrar bien el balón en varios pasajes del partido. Pero, este deporte se gana con goles. Convengamos que Linares no pudo con el pragmatismo de Rengo, que, sin ser un buen cuadro, se las ingenió para amargarle la tarde a los albirrojos, y dejarlos prácticamente con pie fuera de la liguilla donde llegan los mejores cuatro del torneo. Aunque seamos optimistas, quedan todavía 6 finales, pero hay que ser realistas. Un equipo que lucha por lograr un objetivo tiene que demostrarlo en la cancha y lo que observamos fue muy poco.

Antes de los 20 minutos, el “depo” tuvo más de 5 tiros de esquina sumando algunos tiros libres y no se aprovechó ningún balón de pelota detenida. En la semana tuvimos la oportunidad de ver una de las prácticas donde se abordó este tipo de situaciones, con la diferencia que en el entrenamiento la mayoría de los balones fueron adentro, en Rengo todos desperdiciados.

Anteriormente, habíamos señalado en estas líneas que se había acabado el “colchón” de ahorro de los linarenses y que debían ganar este duelo en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, para seguir con vida. Queremos reiterar un concepto, que sin ser un buen equipo, los oro y cielo de Rengo a pesar de no tener el balón finiquitaron en el momento clave. Cuando todos pensábamos que nos íbamos al descanso en el primer tiempo con la igualdad, llegó una falta de Diego Fuentes en el arco sur defendido por David Pérez, y que fue sancionado por el juez del partido. Dicen que no hay peor “astilla” que la del mismo palo. El tiro libre fue ejecutado con exquisita técnica por el jugador de Linares, Cristian “chuqui” Liencura, que buscó la cabeza de Fernando Urzúa, quien golpeó el balón anotando el solitario tanto para los renguinos y disfrutando de la licencia que entregó la defensa linarense que estaba en otra. Con ese guarismo se fueron al descaso en un primer tiempo que no fue un buen espectáculo en lo futbolístico por parte de ambos equipos.

En el inicio del complemento, el estratega de los albirrojos se la juega con dos variantes: ingresaron Edgar Saldaña y Mauricio Rivera. En el camarín se quedaron Diego Fuentes y Julio Castro. Cambios que lamentablemente no dieron los resultados esperados, si bien se llegó un poco más al arco contrario, pero otra vez la falta de finiquito se hizo presente.

El técnico de Rengo leyó muy bien el partido y después de la ventaja en el segundo tiempo, cerró todos los espacios y fue inteligente porque jugó con la desesperación de los albirrojos. Luego sería sustituido Matías Parra por Alan Marca.

La impotencia les pasó la cuenta a los jugadores linarenses que trataban de buscar, pero sin la claridad en un partido que era clave para seguir peleando la clasificación. Minutos más tarde llegó la expulsión de Alejandro Fariña, dejando a los dirigidos por Martínez, con un elemento menos en el campo de juego. A esas alturas daba lo mismo porque ya en la cancha era Rengo quien había hecho la tarea con los tres puntos en el bolsillo. Mientras que Linares, tendrá que depender de otros equipos o de algún “milagro” para lograr la clasificación.

Valorar a los hinchas del “depo” que a pesar de la derrota despidieron con aplausos a los albirrojos.

UN SUEÑO QUE COMIENZA A ESFUMARSE

Lo que más duele de todo esto es que Deportes Linares no ha podido con los equipos que van más arriba, vale decir los rivales directos. Incluso nos siguen pasando la cuenta esas derrotas impensadas y algunos partidos en los cuales se debió ganar, el caso de Municipal Santiago.

Después de partido en Rengo, llamó la atención las declaraciones del técnico Rubén Martínez, quien al parecer ya dio por descartada la posible clasificación. En sus apreciaciones señaló que “el equipo no tuvo la capacidad de poder cerrar el partido cuando mejor jugábamos, y dominábamos el balón. No aprovechamos las pelotas detenidas y no estamos para pelear algo importante, porque era el rival a vencer. Estoy muy desilusionado y quiero pedirle disculpas a toda la gente que nos apoyó, y estamos muy decepcionados como cuerpo técnico. Fallamos en todo lo que se viene trabajando en las pelotas detenidas y en la finiquitación. No tuvimos la capacidad de superar al rival, podíamos haber jugado 24 horas y no anotábamos. Tuvimos que haber sido contundentes y no lo fuimos”.

Con este paupérrimo resultado los albirrojos se quedaron pegados en los 36 puntos, en la séptima posición junto a Lautaro de Buin. Por su parte Rengo, de excelente campaña, quedó tercero con 41 unidades. Faltando todavía seis partidos para el término de la primera fase los equipos que están sacando pasajes para la liguilla final son A.C Colina con 44 puntos, Limache, 44; Rengo, 41; Brujas de Salamanca, con 40. Pero, Lautaro de Buin si se mantiene entre los 8 primeros de la tabla clasifica por haber ocupado la segunda posición en la primera rueda.

Lo que viene para los albirrojos: el próximo sábado desde las 17:30 horas, deberá enfrentar a uno de los líderes, Limache, en el Tucapel Bustamante Lastra.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo