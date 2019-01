Deporte 29-01-2019

En Río Bueno: Vóleibol linarense hace historia ganando Primer Torneo Federado Sub 19

Los dirigidos por Joaquín Planas fueron campeones invictos.

Con sus potentes remaches y un tremendo juego colectivo los juveniles albirrojos del vóleibol opacaron el primer campeonato federado organizado por la comuna de Río Bueno. Fueron nueve los equipos que compitieron dejando todo en la cancha y principalmente con un gran nivel voleibolístico. En la cita de este evento deportivo, que se realizó en la semana Río Buenina, en la Region de Los Lagos, estuvo presente también el presidente de Fevochi, Jorge Pino.

El propio mandamás del vóleibol a nivel nacional expresó que “llevamos más de ocho años trabajando con las regiones, la tarea principal junto a mi directorio era descentralizar el vóleibol. Nos encanta que puedan participar los mejores sextetos del país y se juegue en regiones. Si Linares se atreve a postular torneos de esta envergadura tendrá las mismas posibilidades que todos y naturalmente nuestro apoyo, pero hasta el momento no ha llegado nada, son los dirigentes de Linares los que tienen que trabajar y solicitar para que se realicen eventos en esa ciudad, recordar que hace algunos años, tuvimos la oportunidad de llevar el campeonato de clubes campeones a la comuna del Maule Sur y fue en mi gestión y me la jugué y resultó todo en forma espectacular”.

Rodolfo Soto fue el coordinador general del evento que se realizó en Río Bueno, y destacó el rendimiento de los campeones, puesto que dieron mucha ventaja ya que en la media tienen 16 años y ocho meses en un torneo que fue de categoría sub 19: “quiero felicitar a los jugadores de Linares, tremendos deportistas que sin duda subieron el nivel al campeonato, fue un elenco sólido y lo demostró en la cancha”.

Este fue el primer nacional de vóleibol federado varones, en categoría sub 19 que se realizó en Río Bueno, el alcalde de esta comuna que esta celebrando sus 241 años de vida. Luis Reyes agregó que “fue un gran campeonato, de un excelente nivel por parte de los diferentes equipos. El vóleibol se ha instalado en nuestra comuna con una gran fuerza, gracias al apoyo que le hemos dado desde el municipio, junto al trabajo que está realizando el profesor Rodolfo Soto, quien está desarrollando un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, para que vamos generando deportistas y voleibolistas para Chile en general. Esto quedó en evidencia en la gran final que tuvimos con Linares, que es la cuna de esta disciplina y tiene a grandes voleibolistas de muchos años de experiencia, por eso este torneo ha sido un tremendo aprendizaje para nuestro equipo que debe seguir trabajando, pero va en un buen camino”.

CAMPAÑA

El técnico cubano Joaquín Planas estaba orgulloso de sus dirigidos porque en la estadística el equipo linarense jugó 6 partidos donde 5 los ganó con marcadores de 3-0 y el sexto por el título ante los anfitriones por 3 -1. Planas, manifestó que “nos sentimos muy cómodos en la competencia porque he logrado un colectivo de elementos que juegan para el equipo. Y destacar en forma especial al capitán Carlos Fuentes Manquepi, que es un verdadero líder dentro de la cancha, además tengo una excelente comunicación con todos mis jugadores”.

DATO

Para llegar al pódium y escribir el nombre de Linares en este primer campeonato federado sub 19 que se realizó en Río Bueno, el sexteto del Maule Sur comenzó su periplo ganador frente a Puente Alto, luego frente a Concepción; posteriormente Valdivia; Lo Prado; la semifinal ante Zada, y la final frente a los locales.

PREMIOS ESPECIALES

Mejor Saque: Felipe Jorquera Bravo (Linares)

Mejor Libero: Ricardo Pérez Cabello (Linares)

Mejor Armador: Juan Pablo Parada Uribe (Linares)

Mejor Jugador del torneo: Carlos Fuentes Manquepi (Linares)

Destacar además el apoyo de la barra linarense, integrada por algunos padres de los jugadores que estuvieron apoyando durante todo el torneo. Agradecemos la gentileza de Dalila Manquepi, que nos envió el material fotográfico desde Río Bueno.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo