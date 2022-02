Crónica 25-02-2022

En San Javier: Municipio gestiona solución en materia de agua para vecinos de Villa Luis Cruz Martínez

Problemas en la red de distribución (expansores) del APR existente en la Villa Luis Cruz Martínez de San Javier provocó que los vecinos vieran interrumpido el servicio de agua potable en la comunidad.

Los vecinos incluso reclamaron pidiendo un pozo comunitario para ver solucionado su problema.

Desde el departamento SECPLA Municipal, se informó que se hicieron las gestiones ante la Delegación Provincial Presidencia de Linares a objeto de poder disponer de camiones aljibe, tema que se cumplió de acuerdo a los protocolos, pero sin embargo y como el problema estaba en la red de distribución el agua se perdía luego de entregarse en el estanque ya que por la rotura existente no llegaba a destino.

Antecedentes proporcionados por el municipio indican que se llegó en algún momento a los 55 mil litros de agua gestionados, donde más del 80% fue entregado, pero se reiteró que como existía esta rotura, no llegaba a todos los domicilios y tampoco la presión era la adecuada.

Desde el organismo técnico municipal se informó además de un Convenio existente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Aguas Nuevo Sur, el que muchas veces no se utiliza y que permite realizar diferentes muestreos y revisión de las redes a objeto de poder ir midiendo su funcionamiento y evitar problemas mayores en los APR del Maule.