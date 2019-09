Deporte 04-09-2019

En Santiago: Destacada participación tuvo el Club Atlético San Ambrosio

Una buena cosecha lograron los atletas linarenses que estuvieron presentes en el campeonato Metropolitano Menores By Mitsubihi Motors 2019, con presencia de los mejores del país. Gracias al esfuerzo, perseverancia y entrenamiento, los del Maule Sur se esforzaron en cada prueba, donde obtuvieron tres pódiums.

Los resultados fueron los siguientes: Guillermo Becerra, segundo en la especialidad de Salto Alto, tercero en Salto Largo. En tanto que Valentina Araya, salió quinta en 400 metros planos y primera en 800 metros planos. Por su parte Carla Villalobos, fue cuarta en lanzamiento de la bala y octava en lanzamiento del disco.

Los dirigentes de Club Atlético San Ambrosio, agradecieron la preocupación y los entrenamientos de los profesores José Méndez y Mary Claudia Urrutia, que están trabajando incansablemente con los niños día a día para obtener mejores resultados. Así también fueron enfáticos en manifestar que “volvemos a recalcar la necesidad de contar con las condiciones mínimas donde los atletas de Linares, puedan entrenar y poder prepararse para competir de igual a igual con sus adversarios, cada día se hace más necesario el tan anhelado proyecto del #EstadioAtleticoparaLinares”.

PRÓXIMOS DESAFÍOS

Para este segundo semestre los atletas linarenses esperan participar en los siguientes torneos:

Vigésimo Octavo Torneo Inter escolar Mixto de Atletismo zona sur Chillán 2019 Soprole, desde el 6 al 8 de septiembre. Y 8 y 29 del mismo mes selectivo de los binacionales a realizarse en San Juan Argentina.

4 de octubre New Balance (San Carlos de Apoquindo). Del 6 al 10 de octubre Torneo Nacional Escolar IND (Santiago).

19 y 20 del mismo mes Copa O’Higgins (Valparaíso)

26 y 27 de octubre Inter Escolar Final (Santiago) y finalmente 1 al 3 de noviembre Nacional sub 16 y sub 18 Federado, todavía por confirmar el lugar.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo