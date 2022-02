Deportes 15-02-2022

En Sao Paulo Destacada participación de la atleta linarense Rocío Muñoz

Logro medalla de oro superando su marca

Sigue la estadía de nuestros deportistas en tierras cariocas. Esto es parte del intercambio en CEAR, en Campinas, Sao Paulo. Recientemente participaron en el campeonato de atletismo Paulista, donde obtuvieron excelentes resultados, de acuerdo a lo manifestado por el profesor Luis Cerda “estamos muy contentos con los resultados. Nos quedan estos días, para continuar con nuestra preparación. Las marcas nos permiten varias clasificaciones y Rocío Muñoz, compite este domingo en Cochabamba Bolivia, en torneo Sudamericano.

Un resumen de los resultados obtenidos por nuestra delegación, Rocío en salto logró su mejor marca 6.30 metros, sumando un segundo lugar en el salto triple. En tanto Pía Hachim, tercera en 400 metros y Benjamín Aravena igualó su marca en los 100 metros, clasificando como mejor U20 en Brasil, lamentablemente realizó partida en falsa en la final, lo que lo dejó fuera de poder obtener una medalla. Cerramos la participación con 1 oro, 1 plata y 1 bronce”

Voces

Rocío Muñoz, la gran triunfadora de la jornada “me sentí super bien, de hecho, mi salto fue de 6.30 y como fue mi mejor marca me puse muy ansiosa, porque me di cuenta que de verdad podía saltar mucho más, los nervios me jugaron una mala pasada. Pero, muy contenta con lo que estamos haciendo en Brasil, vamos por un buen camino. Este miércoles estoy viajando al torneo de Bolivia y luego el nacional de velocidad y salto en San Fernando, la idea es mejorar las marcas porque sé que puedo rendir mucho más”.

En tanto Pía Hachim, realizó un análisis de su participación “obtuve el tercer lugar en los 400 metros, con una marca de uno cero cuatro, lamentablemente no mejoré la marca, pero feliz con la experiencia y seguir trabajando esta semana en Brasil, para mejorar”.

Benjamín Aravena “participe en los 100 metros planos y en la clasificación, iguale mi mejor marca que es 1075, llevándome a la final, pero quedando desclasificado por una salida falsa. Hay que seguir con todo para mejorar las marcas y sobre todo por la experiencia aquí en Brasil”.

Fernanda Venegas, lanzadora de la bala “Ha sido una experiencia muy grata, nos encontramos con un lanzador de bala de 20 metros, con técnica lineal con quien hemos compartido mucha información, con experiencia donde estamos estrenando desde muy temprano, aprovechamos la hora de luz, aquí a las 04 de la mañana sale el sol, el clima es perfecto para entrenar. Por eso nos estamos preparando para lo que viene en el mes de marzo, gracias a las autoridades por su apoyo”.

Finalmente, David Avendaño, de la especialidad salto largo “Ha sido muy provechoso lo que hemos compartido, aquí en Brasil en este Centro de Alto Rendimiento. Tu puedes entrenar en las mejores condiciones y con los implementos necesarios y comenzar con todo este año 2022”.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo