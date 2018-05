Social 09-05-2018

En sector del Liceo Agrícola de Yerbas Buenas piden instalar reductores de velocidad

El director del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz, Cristian Rivas, manifestó estar preocupado por los estudiantes y

por los funcionarios que trabajan en este establecimiento,

ubicado en una zona limítrofe entre lo urbano y lo rural, por donde los vehículos se desplazan a gran velocidad.

“Es una situación de permanente riesgo, debido a lo cual hemos solicitado señaléticas y reductores de velocidad,

conocidos como lomos de toro, en distintas instancias municipales y en Vialidad, porque la función del liceo es prevenir y no lamentar. Esperamos una pronta so-

lución”, indicó. Oro problema que aqueja al establecimiento de la modalidad técnico profesional es el

pésimo estado que se encuentran las veredas al llegar al liceo. Cuando llueve hay dificultades para transitar ya

que se llenan de agua, y también es un riesgo,

porque el peatón se tiene que trasladar por la

calle, enfrentándose a peligros por la alta velocidad de los vehículos.

Finalmente, el director del Liceo Agrícola pidió a las autoridades locales que se preocupen por el alumbrado

público, “ya que si bien hay luminarias con tecnología led, no siempre están encendidas en el tramo cercano a este establecimiento educacio