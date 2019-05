Social 17-05-2019

En sector norponiente: Nueva Sede Social rinde tributo a ex Alcalde Alberto Camalez

Como una forma de apoyar a la ciudadanía y a la comunidad de los diferentes sectores, se concretó uno de los proyectos más esperados del sector norponiente. Se trata de la “Sede Social Alberto Camalez”, una obra que necesitó una inversión superior a los 81 millones de pesos y que fue inaugurada en presencia de autoridades locales y vecinos del sector.

El Alcalde Mario Meza entregó oficialmente las llaves del recinto a la presidenta del Comité. “Estamos muy contentos por los vecinos de este sector, constituido y organizado a través de un comité vecinal, entregándoles esta sede social Alberto Camalez. Primero, porque recoge el nombre de un tremendo Alcalde como fue Don Alberto. En segundo lugar, porque aquí viven vecinos que generalmente no acuden a los servicios municipales, de gente que muchas veces no reciben ayuda del Estado, de los gobiernos de turno. Se sienten olvidados, perciben que el desarrollo no les llega por distintos motivos y nosotros con esto, hemos querido acercar los esfuerzos del Gobierno Comunal”, comentó el edil.

La presidenta del Comité Alberto Camalez, Teresita Sepúlveda, manifestó que “estuvimos 9 años luchando para lograr esta hermosa sede que tenemos ahora, donde los vecinos podrán reunirse y compartir, además de entregar los juguetes para la navidad, antes los entregábamos en la calle, en el parque o en las casa de nosotros mismos”.

Es una estructura de 118 metros cuadrados que cuenta con un salón de reuniones, un altillo para realizar diferentes talleres, y equipamiento como sillas, mesas y estantes. También tiene acceso universal al igual que uno de los dos baños del recinto. Cuenta con una terraza, áreas verdes, estacionamientos y cierre metálico.