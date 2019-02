Social 05-02-2019

En sectores precordilleranos de Longaví Participantes y autoridades realizaron positivo balance de cabalgata 2019

Destacaron la buena organización y la oportunidad de conocer paisajes naturales que llevan a la ruta del Nevado de Longaví.

Un saldo positivo tuvo la Cabalgata 2019 organizada por la Municipalidad de Longaví, que se llevó a cabo los días 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero en la precordillera de esta comuna.

Fueron más de 200 jinetes los que participaron entre hombres, mujeres y niños que vinieron de diferentes puntos del país como Santiago, Linares, Parral y Cauquenes, según constataron los funcionarios de la Oficina Agrícola, Prodesal y Dideco.

“Estamos muy contentos por la participación de la gente. Me he dado el trabajo de preguntarla a cada grupo como los han tratado y han manifestado que han estado bien”, explicó Herman Parada de la Oficina Agrícola, tras realizar un recorrido en el sector de Potrero Grande donde se vivió la actividad más masiva con un asado a la chilena y un show amenizado por el grupo ranchero “Los Norteños del Sur”.

Por su parte, el alcalde Cristian Menchaca indicó que se cumplió el objetivo principal relativo a mostrarle a los visitantes que vinieron de diferentes zonas del país la ruta de acceso al Nevado de Longaví y las bellezas que ofrece la naturaleza en esta comuna, diamante en bruto para el turismo local.

“Quiero felicitar a los funcionarios municipales que estuvieron en la organización y también a la Escuela de Artillería que estuvo presente con su cocina de campaña, lo que ayudó bastante en la alimentación para todos los participantes. También quiero destacar el entusiasmo de los turistas que vinieron y de los longavianos que vibran con este tipo de actividades tradicionales y muy de nuestro campo chileno”, dijo el alcalde de Longaví.

“Creemos que vamos por el camino correcto en mostrar nuestra comuna, pero necesitamos el apoyo de las autoridades regionales y del Gobierno para hacer realidad el camino al Nevado de Longaví y que se construya un centro invernal a futuro que abrirá toda una gran gama de oportunidades a los comerciantes locales y gente de nuestra zona para generar empleos y desarrollar un turismo de calidad”, precisó la primera autoridad local.



Reacciones de los jinetes



Lo que más llamó la atención a quienes participaron de la cabalgata fue la organización y el paisaje que pudieron contemplar en el recorrido superior a 70 kilómetros en los diferentes tramos que contempló la actividad.

“Lo hemos pasado fantástico. He quedado maravillada con los paisajes y recomiendo ciento por ciento que vengan a visitar Longaví. Quiero felicitar al alcalde y a todo la gente de la Municipalidad de Longaví por esta muy buena organización”, manifestó Carmen Gloria Carrasco quien junto a su marido vinieron desde el sector rural de Llancanao, comuna de Linares, para ser parte de la cabalgata.

En tanto, Ximena Cubillos, que fue parte de un grupo de seis damas que llegaron desde Cauquenes con sus caballos, dijo que fueron cuatro días inolvidables, “ha sido una muy bonita experiencia. Lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado de un gran ambiente de camaradería y por sobre todo hemos quedado impresionadas por lo bonito de los campos y el paisaje acá en Longaví. Ojalá siga el alcalde haciendo este tipo de actividades, porque son muy importantes para mantener nuestras tradiciones”, apuntó.

Por su parte, Diego Fuentes de Longaví recordó que anteriormente había asistido a otras cabalgatas, “pero esta fue muy bien organizada y se notó que se dedicaron a no dejar ningún detalle de lado”, replicó.

Al cierre de esta edición, por encargo del alcalde Cristian Menchaca, funcionarios de Dideco, Servicios Generales, Oficina Agrícola y Prodesal de la Municipalidad de Longaví, efectuaron una revisión completa por los lugares donde pasó la cabalgata, limpiando los terrenos y verificando que todo estuviera funcionando en forma normal.