Crónica 16-04-2017

En Sede Linares: Estudiantes de CFT San Agustín se informan sobre Proyecto de Reforma a Educación Superior

Iniciativa fue encabezada por Seremi de Educación Rigoberto Espinoza.

Hasta la Sede Linares de CFT San Agustín, se trasladó el Secretario Regional Ministerial de Educación Rigoberto Espinoza, para participar de un conversatorio con estudiantes y comunidad educativa, referido a Proyecto de Reforma a la Educación Superior y gratuidad.

La actividad, contó con la presencia del Director Provincial de Educación Jorge Tapia y el Director de CFT, Sebastián Tapia Ortega.

En la ocasión, el Seremi destacó todo el proceso de Reforma que lleva adelante el Gobierno a través del Ministerio de Educación, desde sala cuna hasta Educación Superior. “Este es el centro de Educación superior de la Región del Maule que tiene el mayor número en porcentaje de estudiantes que estudian con gratuidad. Más del 70%, entre estudiantes antiguos y nuevos”, indicó Espinoza.

Espinoza recordó que hoy, además de la Universidad Católica del Maule, Universidad de Talca y Autónoma, también se ha sumado a gratuidad los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. “Esperamos que el próximo lunes, la Cámara de Diputados pueda aprobar la idea de legislar el proyecto de educación superior. No podemos dejar este beneficio de gratuidad para los jóvenes, a una ley de presupuesto que deba ser aprobada cada año. Lo que queremos que la gratuidad quede establecida a través de una Ley de la República”, afirmó el Seremi.





Por su parte, Sebastián Tapia Ortega, Director de CFT San Agustín, agradeció la presencia de las autoridades educativas y catalogó el encuentro como de mucha “relevancia” y “pertinencia”.

“Tenemos una gran cantidad de estudiantes que se han visto beneficiados con la gratuidad...Nuestro alumnos, en la medida que estén informados de lo que significa la gratuidad, naturalmente que tendrán la posibilidad de aprovecharla bien y de optimizar el uso de esta, con responsabilidad”.

Marcela Jiménez, estudiante de trabajo social comentó que su anhelo es poder estudiar en la Universidad, una vez obtenido el título técnico.

“Esta es una oportunidad maravillosa. Tengo 43 años, no pude estudiar antes y gracias a esta gratuidad yo estoy aquí…Somos muchas y muchos estudiantes que sin esta herramienta no hubiera sido posible salir adelante”.



Liceo Diego Portales



La máxima autoridad educacional de la Región del Maule, se reunió con comunidad educativa de Liceo Técnico Profesional “Diego Portales”, oportunidad en la que pudo conversar sobre “Formación Ciudadana y Derechos”.

Los jóvenes, escucharon atentos la intervención de las autoridades presentes, lo que les permitió aclarar dudas respecto a esta temática que también forma parte de la agenda de Cambios impulsados por el Gobierno y el Ministerio de Educación.