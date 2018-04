Crónica 18-04-2018

En septiembre se realizaría Comité de Integración El Pehuenche

Una de las tareas más importantes para el desarrollo de la región del Maule es el desarrollo total e integral del Paso Internacional Pehuenche, así lo tiene claro el senador Rodrigo Galilea, quien junto al diputado Pablo Prieto, llegaron hasta la oficina del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva, para hablar directamente sobre un punto clave en este tema: la reactivación del Comité de Integración El Pehueche.

Este comité, integrado por ambos países, trata una vez al año de plantear y dar solución a diversas situaciones que se van presentando alrededor del paso fronterizo. El año pasado no se realizó por temas de agenda y ya en 2018 la urgencia de su reactivación se hace más potente.

En la reunión, el senador Galilea comenzó hablando de la importancia de un trabajo en conjunto: “queremos que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome la batuta y que el Paso Pehuenche se ponga los pantalones largos”. En la cita también asistieron representantes de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

Por su parte, el diputado Prieto explicó que se han invertido cerca de 8 mil millones de pesos en maquinaria e instalación de campamentos para que el paso funcione todo el año; un esfuerzo que realizó el Gobierno Regional en su periodo como consejero.

Asimismo, el senador fue más allá: “en particular lo que nos interesa a nosotros es que se vayan dando pasos para que (el Paso Pehuenche) funcione todo el año y para que no solo sea un camino turístico, sino también un camino que transporte carga”, explicó.