Social 04-08-2020

En Septiembre y en modalidad on line será postulación individual para el programa habitacional DS 49



Las familias que pertenezcan hasta el 40 por ciento más vulnerable deberán tener el ahorro de 10 UF en sus libretas hasta el 31 de agosto a las 14 horas

El seremi de vivienda y urbanismo en el Maule, Gonzalo Montero y el director regional(s) de Serviu, Claudio Daneck, dieron a conocer que desde el 22 de septiembre hasta el 30 del mismo mes, se encontrará abierto el proceso de postulación individual para optar al subsidio habitacional del Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS 49 orientado a familias que se encuentran en el tramo hasta del 40 por ciento más vulnerable según Registro Social de Hogares(RSH).

Se trata de un beneficio y subsidio que permite a las familias adquirir una vivienda o departamento nuevo o usado, cuyo valor no supere las 950 UF.

El titular del minvu en el Maule explicó que “se trata de un subsidio muy esperado por las familias y que producto de la pandemia sanitaria, al igual que el resto de los llamados, se flexibilizó y adaptó a nuevas fechas. La postulación será 100 por ciento on line a través de la página web del Minvu y las personas que cumplan con los requisitos para postular deberán tener depositado el ahorro minimo de 10 UF en sus libretas hasta el lunes 31 de agosto a las 14 horas”, sostuvo Montero.

En tanto el director(s) de Serviu, Claudio Daneck, anunció que “durante el mes de agosto que estamos iniciando vamos a tener resolución de resultados de otros llamados que se han ido ejecutando, tales como subsidio de arriendo especial para adultos mayores que cerró el 27 de julio, subsidio habitacional para familias de clase media DS 01 y lo que corresponde al primer corte del subsidio especial de arriendo para la clase media que se mantiene vigente hasta el 24 de agosto pero tendrá cierres quincenales”, acotó.

Respecto al subsidio especial de arriendo enmarcado en el plan de protección a la clase media Covid-19, la región beneficiará alrededor de 500 familias y para el primer corte se aprobaron cerca de 100 solicitudes. “Las personas que no resulten beneficiadas en este primer corte seguirán postulando de manera automática. Es una postulación 100 por ciento on line y también con apoyo telefónico del equipo Oirs de Serviu al fono 800 200 369 en horario de 8.30 a 14 horas”, mencionaron ambas autoridades.

Finalmente se debe mencionar que el subsidio de arriendo del programa regular se mantiene vigente on line hasta el 19 de octubre próximo, existiendo cortes parciales de selección.