Crónica 21-01-2020

En sintonía con las necesidades del país Desarrolla innovadora experiencia formativa al servicio de la interculturalidad y la atención de salud

- Los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule se forman en Comunicación e Interculturalidad, para atender con pertinencia cultural a la población migrante. Desde 2013 la carrera decidió incorporar estos conceptos en su malla curricular, siendo pionera en esta materia a nivel país.

Joane Florvil fue uno de los primeros nombres de una ciudadana haitiana que conoció la opinión pública en Chile, caso que reveló la dramática situación que viven los migrantes en el país al momento de acceder a los servicios de salud, que afecta especialmente a quienes hablan otro idioma.

Joane fue detenida en el 2017 luego de ser acusada erróneamente de abandonar a su hija de dos meses. Días después ingresó a la ex Posta Central por una falla renal. La imposibilidad de poder ver a su bebé la deprimió y un mes después, la mujer de 31 años falleció aislada por la barrera idiomática.

No ha sido el único caso y dado el aumento de la migración en Chile, los expertos consideran que es urgente preparar a los profesionales de la salud para que brinden una atención pertinente a quienes provienen de otras culturas y que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), son más de un millón 200 mil personas.

La Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule (UCM) –institución acreditada por 5 años y adscrita a la gratuidad- se adelantó a ello y decidió dar el salto en 2013, cuando los residentes extranjeros representaba el 2,4 por ciento de la población. En ese momento, por primera vez, la carrera incorporó conceptos de interculturalidad en su malla curricular.

Actualmente y luego de una nueva innovación curricular que comenzó en 2019, cuando los migrantes son el 6,6 por ciento, los futuros profesionales que se forman en la UCM tienen el módulo Comunicación e Interculturalidad en Enfermería, asignatura de primer año que los prepara para el acercamiento profesional que inician en el tercer semestre de estudios.

Verónica Guerra, directora de la Escuela de Enfermería UCM explicó que “Esperamos que los estudiantes vayan instalando el concepto de la migración, del cuidado de enfermería que se debe entregar a la población migrante que tiene necesidades diferentes a las que estamos habituados. Confiamos en que esta instalación en el primer año vaya ascendiendo en el segundo y tercero, sobre todo en las actividades curriculares que están vinculadas con la comunidad en la atención primaria, porque en los Cesfam es donde predomina la asistencia a la población migrante”, afirmó.

ATENCIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL

Para Carmen Gloria Cofré, académica de la Escuela y quien se ha dedicado a investigar la interculturalidad y cómo incorporarla en la educación “La forma de lograr una buena adherencia al tratamiento o al plan de cuidado es que el profesional otorgue una atención con pertinencia cultural, que no obvie la cultura del otro, que tenga en cuenta cuál es su construcción de salud-enfermedad”, sostuvo.

Cofré, quien expuso en el Seminario de Investigación en Educación en Enfermería UCM que abordó la responsabilidad curricular en relación al fenómeno migratorio, explicó que “Actuar con pertenencia cultural”, es fundamental puesto que sería un error “otorgar cuidado de manera unilateral sin considerar el pensamiento y las vivencias en relación a la salud y la enfermedad el paciente”, indicó.