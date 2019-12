Crónica 13-12-2019

En su primer aniversario, Casas Longaví Prefabricadas regaló una casa entre seguidores

La empresa de “Casas Prefabricadas Longaví”, celebró su primer aniversario e inauguración de su exitoso emprendimiento a cargo del joven longaviano Juan Contreras Carrasco y su esposa Daniela Alfaro Bravo, quienes hicieron de sus sueños como empresarios una verdadera solución para muchos vecinos que han decidido poder contar con su casa propia, con cabañas o casas prefabricadas según cada situación económica de sus clientes.

Precisamente, muchos habitantes de la comuna lo han catalogado como un gran apoyo social para poder contar con su vivienda propia.

En este primer año lo que partió como una idea y se ha transformado en corto plazo en una importante empresa proveedora de Casas Prefabricadas, tanto para toda la Región del Maule y Ñuble. Ya son más de 120 las casas ya construidas y entregadas, además de otras en plena ejecución; razón más que suficiente para que su propietario y equipo decidieran realizar un innovador regalo navideño: una casa de 36 mts2, con ventanas de aluminio y puertas; es decir, un completo kit.



En la misma inauguración y aniversario se sorteó el kits de la casa prefabricada y la afortunada ganadora fue Maricel Meza, del sector de Esperanza Plan de la comuna longaviana, a quien contactaron vía telefónica posteriormente se le hizo entrega de dicho premio.



La ganadora destacó y agradeció esto que de primera era difícil de creer pero fue totalmente verdadero: “jamás me esperé poder tener este hermoso regalo por parte de la empresa, yo vi que en sus redes sociales estaban promocionando esto y le di me gusta y me llegó el viejo pascuero anticipado. Feliz por esto y espero que le vaya súper bien a la empresa, esto de verdad ayuda mucho. Ellos con su esposa son muy buenos y siempre apoyan a la gente que lo necesita, estoy feliz”.



Cabe señalar que a la ceremonia asistieron además el concejal Robín Araya y el Consejero Regional Patricio Ojeda, quienes destacaron el compromiso del empresario con el Maule.