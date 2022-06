Crónica 17-06-2022

En su primera visita a la UCM Seremi reafirma compromiso de gobierno de descentralizar la ciencia

La representante del ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, Sofía Valenzuela, confirmó la intención del gobierno del presidente Gabriel Boric de distribuir más equitativamente los fondos asignados en esta materia.

La importancia de la ciencia en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, confirmó la seremi del rubro para la Macrozona Centro Sur, Sofía Valenzuela, en su primera visita a la Universidad Católica del Maule (UCM). “La idea principal es descentralizar y para ello es necesario que los recursos para investigaciones y desarrollo vayan llegando más a las regiones y no solo a las capitales regionales, sino también que la ciencia impacte a las comunas”, sostuvo la autoridad tras recorrer las instalaciones de la sede universitaria en Talca.

Acompañada por la vicerrectora de Investigación y Postgrado, Dra. María Teresa Muñoz, Valenzuela conoció las capacidades de laboratorios al interior del campus y participó en un conversatorio con investigadores.

“La Universidad Católica del Maule ha tenido un enorme crecimiento y está súper empoderada en investigación y desarrollo. Me voy súper contenta con todo lo que están haciendo y de ver que tienen capacidades en distintos ámbitos del conocimiento y que apuestan a nuevas líneas de investigación”, añadió la secretaria regional ministerial, quien también recordó que su ministerio duplicará su presupuesto hasta alcanzar el 1 por ciento del PIB.

“La democratización del conocimiento es muy importante y para ello vamos a trabajar con las universidades. A su vez, se están implementando los Comités de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deben desarrollar una estrategia para cada una de las regiones y a partir de esa estrategia, la idea es ir alineando financiamientos”, precisó Valenzuela.

Una demanda muy sentida

Para la vicerrectora de Investigación y Postgrado UCM, la distribución equitativa de recursos ha sido una demanda muy sentida por las casas de estudio fuera de Santiago. “Nosotros desde la vicerrectoría llevábamos mucho tiempo haciendo ruido para que se pudiera considerar nuestra idiosincrasia, nuestros territorios y nuestras problemáticas, para no solamente estimular la investigación, desarrollo e innovación a nivel local, sino también desde el Maule poder impactar a otras regiones y otros países, para fortalecer el ecosistema de investigación”, afirmó.

“Muchas veces los fondos se quedan en la capital -agregó- porque allá tienen más investigadores y eso ha sido una injusticia. Nosotros generamos impacto en temáticas como medicina, biotecnología e innovación. Todo eso lo proyectamos, para que se valorice y nos den más oportunidades y en eso la Seremi nos dio mucha motivación”.