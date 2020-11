En Talca, albirrojos vivieron su peor pesadilla tras caer inapelablemente ante Fernández Vial por 5 a 1

Deporte 03-11-2020

Equipo bajó notablemente su rendimiento futbolístico

Cuando el reloj marcaba las 12 horas y el sol pegaba con mucha intensidad en la capital regional, albirrojos y vialinos se mostraban sus dientes en una nueva fecha del campeonato de la Segunda “Profesional”. Los linarenses desde los primeros minutos se notaron inconexos en todas sus líneas y sumando errores en la salida, donde ni siquiera llegaban a la mitad del terreno de juego. Al frente un equipo que entró con todo desde el primer minuto tratando de rehabilitarse de sus seguidillas de derrotas. Esta vez contó con la complicidad y los “regalos” de los dirigidos por Luis Pérez Franco, que no estuvieron a la altura. En la cancha observamos un equipo totalmente diferente al que logró la igualdad con Cauquenes. Esa vez hubo más garra que fútbol, esta vez carecieron de todos los argumentos para haber cambiado la historia.

Los errores en defensa comenzaron muy temprano, con un paraguayo que no fue ni la sombra del encuentro anterior. Pero, sin duda lo más bajo que presentaron los albirrojos fue la falta de lucidez para salir jugando el balón. A los 11 minutos Kevin Harbottle comenzó a aprovechar los regalitos anticipados de balones de la defensa del “depo”, apuntando el primer tanto. Once minutos más tarde llegaría el segundo gol para los vialinos, a través de Luis Felipe Pinilla, que gracias a la caída del jugador Hugo Portillo, tratando de sacar el balón, no tuvo más que liquidar al portero Noccetti. A los 42, llegó uno de los goles más hermosos de la tarde con un tiro potente desde fuera del área a cargo del jugador del Vial, Luis Felipe Pacheco, anotando el 3 a 0. A esas alturas una ventaja justificada porque los aurinegros no tenían la culpa de las fallas en la zaga, con ese guarismo se fueron al descanso.

En el complemento, el descuento de los albirrojos cuando se cumplían los 59 minutos, con otro de los lindos goles de la tarde luego de un potente disparo desde fuera del área del jugador Carlos Ahumada. Una alegría que duró muy poco, sólo dos minutos, porque tras un tiro libre de Harbottle, la pelota que da en el horizontal, Noccetti se quedó parado y apareció la cabeza de Carlos Sepúlveda, para estructurar el 4 a 1 para los forasteros. Claro que al minuto siguiente hubo un claro penal a favor de Linares, que el juez no quiso sancionar.

Luego vendría la torpeza del jugador German Martínez, que estuvo 7 minutos en la cancha. Había ingresado por Alejandro Fariña y fue con mucha vehemencia a disputar un balón y el árbitro que estaba cerca de la jugada lo pintó de rojo. Para variar, Linares se quedaba a esas alturas del partido con uno menos en la cancha.

El ultimo tanto para la maquinita vialina llegaría por intermedio del “charrúa” Jonathan Soto, que otra vez aprovechaba la farra en la salida de Deportes Linares, colocando la quinta conquista y de paso la goleada para Fernández Vial, que sumaba tres puntos luego de varias fechas de derrotas.

Sin duda que nos quedamos con muchas dudas, especialmente por lo poco que mostró Deportes Linares, con algunos jugadores que no están para este tipo de competencias, pero es nuestra realidad y habrá que seguir luchando en un terreno que se ve muy pedregoso para los dirigidos por Pérez Franco.

NOTAS

Era de esperar que algunos jugadores tras esta goleada de proporciones sufrida ante el Vial, no quisieran conversar. Pero, los de siempre dieron la cara y sacaron la voz luego de finalizado el partido.

Lucas Mondaca, dijo que “no esperábamos esta derrota tan abultada y producto de errores puntuales. Sé que mis compañeros no quieren cometer estos yerros, creo que no se jugó mal y tenemos que levantar la cabeza. La tarea es corregir en lo que fallamos esta tarde. Creo que ellos aprovecharon tempranamente la ventaja y manejaron el partido”.

Por su parte el capitán, Bastián Irribarra, manifestó: “cometimos muchos errores, hay que trabajar mucho, hoy se falló en todo. Como defensa asumo mi culpa. Somos todos hombres y aprender de esta derrota”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco señaló que “nunca imaginamos este resultado. Hoy cometimos muchos errores. Sin duda que la situación está complicada, pero tenemos que dar vuelta la página y trabajar para los próximos partidos. Nos falta más rodaje. Fuimos muy ingenuos en algunos sectores del campo de juego, pero esto ya es pasado y tenemos que sacar lecciones. Ahora vienen equipos que están más arriba en la tabla, pero esto es fútbol y vamos a ir con todo para sumar puntos”.

Uno de los nombres que sonaba en los pasillos del Fiscal de Talca, sería la probable llegada del jugador Emilio Hernández, ex Universidad de Chile y Colo- Colo, que podría incorporarse a los albirrojos.

D. Linares (1): Noccetti, Muñoz (Ovalle), Irribarra, Portillo, Fariña (Martínez), Ahumada, Mondaca, Fernández (Araya), Oyarzo (Hernández), Barrera, Orellana (Zimmerann). DT: Luis Pérez Franco.

F. Vial (5): Merino, Hidalgo, Carrasco, Segovia, Loyola, Pacheco, Harbottle, Pinilla, Espinoza, González y Riveros. DT: Claudio Rojas.

Juez: Diego Vidal (5)

Expulsado: Martínez (D. Linares).

LO QUE VIENE

Los próximos partidos de los albirrojos son: Recoleta (5 noviembre), de visita; de local con el líder Lautaro de Buin (10 de noviembre); sábado 14 de noviembre de visita ante Colchagua y jueves 18 de noviembre ante General Velásquez, de local.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo