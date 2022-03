Deportes 29-03-2022

En Talca, los Diablos Rojos tocaron el cielo y se coronaron campeones en serie de 35 años

- Josías Luengo anotó el gol del triunfo en el epílogo del partido

Quedará en la retina como una de las eliminatorias regionales más largas. Por fin el sábado se cerró un ciclo con 62 equipos que fueron protagonistas y que finalizó con la Copa Eduardo Méndez Parada, para los linarenses de Diablos Rojos, ante su similar de Galpones por 2 a 1. Un duelo que se disputó en el estadio Fiscal de Talca, con hinchas que llegaron desde Río Claro y Linares.

Tuvimos la ocasión de vivir de una manera especial esta final. Viajamos con la delegación encabezada por Sergio Sepúlveda Corvalán y el cuerpo técnico liderado por el Elson Sepúlveda. Fue un viaje de ida súper tranquilo y distendido con recuerdos de lo que fue esta eliminatoria y con un poco de preocupación en torno al arbitraje. Algo que se reflejó en la cancha con una deplorable actuación de los jueces, sin duda hace falta una renovación en el referato regional, que lamentablemente quedó al debe.

En lo netamente futbolístico, el técnico Elson Sepúlveda, repitió la oncena de la semana pasada, confiando en sus dirigidos, dándoles su respaldo. Un partido que se bien es cierto tuvo un comienzo alentador, fue decayendo. La primera conquista llegó tras un tiro del experimentado Miguel Ayala, donde el balón da en el horizontal, ingresando totalmente habilitado Rodrigo Zenteno, ante la sorpresa de la defensa que se quedó impávida. Con un toque suave Zenteno, a los 19 minutos daba la ventaja transitoria para los Diablos Rojos, provocando la alegría en los seguidores que viajaron desde el Maule Sur, incluyendo al alcalde Mario Meza, que también se paró de su asiento para gritar a todo pulmón la conquista de los rojos.

Claro que alegría duraría muy poco, porque tras una falta que jugaron rápido los azules de Galpones, una pelota en profundidad para Raúl Olave, que liquidaba al portero Mauricio Pinto, que no pudo hacer nada y solo vio que el balón ingresaba al arco, decretando la igualdad para los del Maule Norte, a los 20 minutos del primer tiempo. Con ese guarismo se fueron al descanso.

En el complemento el partido cayó en un letargo, a pesar que ambas escuadras se las ingeniaban para marcar la diferencia. Ambos estrategas movieron las piezas, para tratar de administrar mejor el balón y crearse algunas ocasiones. Uno de los jugadores que se ha transformado en el amuleto de Diablos Rojos, es Josías Luengo, pedido por la gradería y que gracias a su rapidez complicó a los defensas de Galpones.

Mario Sánchez , a los 27 minutos del complemento envío un pase en profundidad , que fue capturado por el defensa y que se lo entregó al arquero de Río Claro , muy confiado no se percató que venia con velocidad Luengo ,quien el momento de meterle la pierna el balón , se fue lentamente al pórtico en un gol increíble que coronaba la tarde que sin duda será inolvidable para el jugador que le regaló con su tanto , nada menos que la Copa de Campeones en serie senior de 35 y de paso metió a Diablos Rojos en el nacional de la categoría . Fue la figura del partido.

Lo que pasó después fue el show entre los jueces por los descuentos, en un principio eran 3 minutos, pero resulta que sumaron tres minutos más que nadie lo podía entender, incluso los del cuerpo técnico de Galpones, quisieron ir más allá y con empujones y amenazas increparon al cuerpo técnico de Diablos Rojos. Sin duda la impotencia al ver que no lograban la paridad. Afortunadamente se terminó el partido con la victoria de Diablos Rojos por 2 a 1.

Queremos compartir algunas imágenes que captamos en Talca, donde las hijas del recordado Eduardo Méndez Parada (Q.E.P.D), Camila y Javiera, entregaron la Copa en honor a su padre que estamos seguros que desde el cielo, también celebró el triunfo de su equipo querido.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo