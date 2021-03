Deporte 17-03-2021

En Talca: Mindep-IND cerró piscina temperada, gimnasio cendyr y sala de musculación



*Disposición contemplada en las nuevas medidas del Plan Paso a Paso para comunas en fase 2 de Transición. La idea es proteger la salud de las personas de los efectos de la pandemia Covid-19.



El Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud para comunas en fase 2 de transición, en que se encuentra la ciudad de Talca, obligó a modificar la planificación para el uso de los recintos deportivos fiscales.

En este sentido, queda prohibido el uso de gimnasios o bien, espacios cerrados, en un resguardo a la salud de la población.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, detalló “la situación sanitaria en nuestro país es compleja, así que el llamado es a respetar las medidas recomendadas por el Minsal y cuidarnos. En el caso de la comuna de Talca que está en fase 2 de Transición del Plan Paso a Paso, en lo que corresponde a nuestros recintos fiscales de administración Mindep-IND, procedimos a cerrar la Piscina Temperada, el Gimnasio-Cendyr en donde entrenan los tenimesistas y la Sala de Musculación. Fueron cerrados hasta nuevo aviso dando cumplimiento a la nueva normativa. Se les comunicó a técnicos y deportistas que esta medida permite cuidar su salud y la de nuestro personal”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En efecto, en el marco de las nuevas disposiciones del Plan Paso a Paso para las comunas en fase 2 de Transición, las cuales comenzaron a regir el sábado 13 de marzo, en materia de actividades deportivas, se prohíbe el funcionamiento de gimnasios.

De lunes a viernes, se puede realizar actividad física al aire libre en cualquier horario, excepto en toque de queda que ahora rige desde las 22 horas.

En el caso de los deportes colectivos, debe haber un máximo de 10 personas, es decir, nueva deportistas más el técnico.

Las comunas en fase 2, cumplen los fines de semana cuarentena obligatoria, por lo cual rige una banda horaria entre las 07:00 y 08:30 horas para realizar actividad física individual al aire libre.

No se puede utilizar vehículo ni transporte público, y no hay necesidad de sacar permiso virtual.

Distinto es el caso de los recintos abiertos, vale decir, pista atlética, cancha de hockey, piscina abierta y jardines aledaños a la piscina temperada del Complejo Deportivo Estadio Fiscal, que seguirán siendo ocupados en días de semana mediante turnos con aforos reducidos y con no más de 1 hora por deportista o grupo de deportistas.