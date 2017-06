Política 04-06-2017

En Talca parlamentarios de Chile Vamos lanzan campaña en apoyo a Piñera en vísperas de las primarias

Parlamentarios de la UDI y RN representantes de la Región del Maule, dieron el puntapié inicial a la campaña a primarias presidenciales en apoyo a la candidatura del ex presidente Sebastián Piñera. El encuentro, que tuvo lugar en céntrico café de la ciudad de Talca, contó con la presencia de los senadores gremialistas Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma y el Diputado Romilio Gutiérrez, entre otros.



De esta forma, Larraín aseguró que el “compromiso es apoyar a Sebastián Piñera, porque Chile está muy mal, el estancamiento económico, la baja en los empleos, el incumplimiento en la construcción de hospitales. En Linares llevamos esperando más de tres años por un hospital y vamos a seguir esperando si seguimos gobernados por gente mediocre que no sabe hacer gestión política, ni económica ni administrativa”



Por ello indicó “tenemos una gran oportunidad para recuperar el ritmo de crecimiento que Chile tuvo durante 25 años. Ese es el llamado, a corregir el rumbo, a recuperar las esperanzas, pero para eso la gente tiene que hablar y el 2 de julio es el momento para que elijamos a nuestro candidato presidencial, para que en noviembre lo tengamos como presidente. Los invitamos a que nos acompañen a darle el máximo apoyo a Piñera concurriendo a votar en las primarias”



Por su parte, el Diputado Romilio Gutiérrez también invitó a la gente de la Región del Maule a participar de las primarias señalando que “hacemos este llamado a todos quienes ven en Chile Vamos una opción para enderezar el camino y que nuestro país recupere la senda del crecimiento, donde cada chileno tenga mejores oportunidades de trabajo, que los sueldos suban, que la gente pueda desarrollar sus iniciativas y que la calidad de la educación no sea exclusiva solo de algunos. Ese es el Chile que queremos y por eso que hemos decidido apoyar la candidatura de Sebastián Piñera a la presidencia de la República, porque estamos seguros que hará un gran gobierno”, sostuvo el parlamentario.