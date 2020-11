Social 27-11-2020

En Talca y Parral Autoridades Regionales conmemoraron el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres



Bajo la consigna de #NoMás”, autoridades de la región del Maule, realizaron un significativo acto de sensibilización en una de las calles más concurridas de la capital regional. Para el desarrollo de esta intervención urbana se unieron las directoras regionales de Sernameg, Antonieta Morales; de Prodemu, Valeri Santander; y del Injuv, María Paz del Valle, quienes sumaron a la recién asumida Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Juana Vergara, quien generó compromisos para seguir trabajando por las mujeres del Maule.

En 8 Oriente con 1 Sur se contó con varios stand informativos de las instituciones involucradas y un “tendedero de vivencias”, donde los y las transeúntes participaron activamente dejando mensajes alusivos a sus propias experiencias, con llamados a denunciar y a expresar como sociedad, erradicar juntos y juntas la violencia contra la mujer.

La seremi Juana Vergara, junto con destacar la iniciativa que nace desde SernamEG, expresó que trabajar en alianza con los servicios involucrados, sus directoras y sus respectivos equipos “nos permitió generar una cercanía con la comunidad y sensibilizar una temática compleja y por parte de esta Seremi vamos a seguir trabajando en conjunto con estas instituciones por el bienestar de todas las mujeres de nuestra región y abordando de manera prioritaria el flagelo de la violencia contra la mujer que es uno de los principales objetivos de nuestro ministerio”.

Durante este 2020, la región del Maule ha sufrido tres femicidios consumados: en junio en la localidad rural de cruce Viñales, donde Sergio Faúndez dio muerte con arma cortopunzante a Ruth Gallardo de 25 años, madre de una niña de tres; en agosto, en Linares, el ex subteniente de Carabineros Gary Valenzuela dio muerte con un extintor de incendio a la carabinera Norma Vásquez, dejando el cuerpo en el maletero que estacionó en el recinto para luego darse a la fuga y ser encontrado en Yumbel; en noviembre, en Talca, Lhysbeth Ureta Méndez de 20 años, es asesinada por su conviviente con arma blanca, cuyo agresor se encuentra en la cárcel y formalizado por este delito.

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Antonieta Morales, afirmó que no se va a ganar la batalla de la violencia contra la mujer “ si no nos involucramos todos y todas. Hoy hemos iniciado esta campaña #NoMás que va a estar activa hasta el mes de diciembre junto a la seremi del Ministerio de la Mujer, Injuv y Prodemu a fin de poder sensibilizar a la ciudadanía y hacerlos partes de esto. El trabajar la violencia contra las mujeres no es una tarea sólo de las instituciones, sino de cada uno y cada una; así que la invitación está para que nos apoyen en este trabajo, abordarlo en el territorio y poder entregar a las mujeres las herramientas de cómo actuar ante una situación de violencia que enfrenten”, precisó.

La directora regional de Fundación Prodemu, Valeri Santander en este mismo contexto, afirmó que “como Prodemu llevamos 30 años trabajando por la autonomía de la mujer y por equiparar brechas y es por eso que hoy día nos hemos sumado también al trabajo que está haciendo SernamEG en la región, con estas intervenciones urbanas cuya idea es concientizar la temática de género, disminuir brechas y además informar a la ciudadanía sobre este tema tan importante para nuestra región, luego de los fuertes casos que hemos visto es importante que nosotros como gobierno trabajemos para que no vuelvan a pasar nuevas situaciones de violencia. Por eso, hoy día decimos “NoMás” y nos sumamos al trabajo que tiene SernamEG”.

En tanto, la directora regional de la Juventud, María Paz del Valle consideró relevante la participación de los jóvenes para erradicar la violencia de género: “Desde los jóvenes ha nacido este movimiento de erradicar la violencia y estanos súper orgullosos porque en el año 2020 antes que se levantaran todas las alertas moradas sobre los femicidios y maltratos hacia la mujer, nosotros ya habíamos capacitado a 533 jóvenes como monitores y monitoras en prevención de la violencia. Este es un trabajo constante que se ha hecho con los jóvenes, no es sólo por hoy y por eso estamos contentos que sean los jóvenes los principales motores de cambios de esta sociedad que tanto lo necesita”.

PARRAL

Luego, las autoridades se desplazaron hasta la Plaza de Armas de la ciudad de Parral, y junto a la alcaldesa de la comuna Paula Retamal Urrutia, realizaron la misma actividad de sensibilización con apoyo de los profesionales del Centro de la Mujer.

En medio de los transeúntes a quienes se les entregó información alusiva a este hito internacional de conmemoración, la jefa comunal sostuvo que a pesar de los esfuerzos para generar el cambio cultural en esta materia, “claramente esto no ha cambiado mucho”. Consideró que los índices de mujeres fallecidas este año en es gravísimo.

Aseguró también que el ministerio de la Mujer y SernamEG junto a Prodemu, están trabajando fuertemente para erradicar la violencia de género, pero sostiene que esos esfuerzos tropiezan con una sociedad convulsionada. “Tenemos que hacer reaccionar a las personas que, vivir con un grado de violencia dentro de la pareja, no es normal; tener una relación de pololeo en base a violencia no es normal, esto no lo podemos dejar pasar”, acotó.

Según la última encuesta de Violencia contra la Mujer, en Chile, 2 de cada 5 mujeres aseguran haber sufrido violencia alguna vez en su vida. Esto representa un aumento de 10 puntos en los últimos 8 años.