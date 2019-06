Nacional 16-06-2019

"En terapia", la serie chilena que aborda el tema de la salud mental y que llegará a siete países de Latinoamérica

La producción de 45 capítulos, estará disponible a través de Movistar Play a partir de este 17 de junio. El elenco está compuesto por reconocidos actores nacionales como Alfredo Castro, Néstor Cantillana, Aline Kuppenheim y Pablo Cerda, entre otros.

Pese a que su lanzamiento se había anunciado en 2013 a través del canal 3TV, lo cierto es que el trabajo de la productora Parox se quedó sin pantalla luego de que la señal anunciara que no saldría al aire. En 2016, en tanto, se especuló que llegaría a TVN, pero nunca se concretó. Al respecto, Alfredo Castro, quien protagoniza la producción, manifestó su satisfacción de que "En Terapia" finalmente se estrene este lunes 17 de junio en streaming. "Estoy muy contento porque me daba mucha pena que una serie tan buena estuviera escondida", dijo en entrevista con El Mercurio. La producción, que tendrá un total de 45 capítulos con cinco semanales, sigue la vida de un terapeuta llamado Gabriel que, en cada episodio, va mostrando una sesión diferente con sus pacientes. El lunes, recibe a Laura (Paloma Moreno), una joven de 30 años que ha sido su paciente durante el último año y que ahora entabla una experiencia erótica con él. El martes se encuentra con Santiago (Néstor Cantillana), un militar de elite, quien mató a un grupo de niños estando en misión de paz.



Los miércoles son para Sofía (Alicia Rodríguez), de 16 años. Sergio (Pablo Cerda) y Alicia (Aline Kuppenheim) acuden el jueves, una pareja que tiene 10 años de matrimonio. Ambos trataron durante cinco años de tener un segundo niño con tratamiento de fertilidad y ahora, que por fin Alicia quedó embarazada, no quieren tenerlo. Al final de la semana, Gabriel guarda las tardes para su propia terapia que lo lleva de regreso a su supervisora, la Dra. Kika (Elsa Poblete), una psicoterapeuta ya retirada. La relación entre ellos es amigable y profesional, pero también llena de tensión. La serie dirigida por Rodrigo Sepúlveda, es una adaptación de una producción original de Israel "BeTipul" y contó con el trabajo de Gonzalo Maza ("Gloria") y Daniel Castro ("Historia de un oso") en la construcción del guion. Asimismo, tuvo una versión en HBO con el nombre "In Treatment", entre 2008 y 2010. A días de que se estrene, el director y parte del elenco conversaron con Emol respecto a la importancia de la salud mental y su experiencia en esta producción.