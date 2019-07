Política 03-07-2019

En tercer trámite constitucional Diputado Rentería solicita urgencia para proyecto que regula el retiro de cables aéreos en desuso

Moción sufrió modificaciones en el Senado, que deberán ser ratificados en la Cámara.



El diputado de la UDI, Rolando Rentería, hizo un llamado a discutir en el más breve plazo las modificaciones que hizo el Senado al proyecto de ley que regula el retiro de cables aéreos en desuso, que ahora debe ser discutido en tercer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. La moción tiene por objeto dar una solución al sobre saturado sistema de cableado aéreo urbano, que soporta un exceso de líneas de servicios de telecomunicaciones, muchas de las cuales se encuentran ya en desuso, constituyendo no sólo un problema de contaminación visual, sino que también una real amenaza de caída de postes y de accidentes para las personas.

El legislador recordó que “en mi época de alcalde de Linares, discutimos más de alguna vez este problema, donde no teníamos la facultad de retirar muchos de estos cables en desuso, donde nos encontramos con la poca voluntad además de las empresas por contribuir con mantener una ciudad limpia y libre de cables que sólo contribuyen en arruinar los atributos arquitectónicos de la ciudad”.

“Este no sólo ha sido un problemas en Linares. Otras ciudades como Valparaíso, Santiago, Antofagasta e incluso Talca, viven esta misma situación, por lo que espero que mis colegas en el Congreso tengan la voluntad de que podamos votar con prontitud esta iniciativa, que contribuirá con el hermoseamiento de nuestras ciudades”, añadió Rentería.

Cabe recordar que el proyecto, impone a las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones, la obligación de retirar de la vía pública todas aquellas instalaciones, tales como cables o cajas de control que pertenezcan a sus redes de distribución, dentro de los 3 meses siguientes a que éstas hayan dejado de ser operativas. Asimismo, faculta a las respectivas municipalidades a proceder al retiro del material en desuso, a costa de la respectiva empresa.

“La protección del medioambiente no sólo debe estar orientado a disminuir la emisión de gases contaminantes y fortalecer la protección de nuestros bosques, su flora y su fauna. También debemos orientarnos en disminuir los índices de contaminación auditiva y visual, y este proyecto es un primer paso para esto último”, concluyó Rentería.