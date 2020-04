Crónica 28-04-2020

En tiempos de Covid-19: Lo que debe saber de los virus en plantas y animales



La especialista en virología de INIA La Platina,

Mónica Madariaga, explicó el comportamiento de los virus en plantas y animales. Además, entregó algunas recomendaciones para prevenirlos.

Santiago, abril de 2020.- “Las plantas y animales tienen la capacidad natural para defenderse de las infecciones virales, cada uno con una estrategia diferente que, en teoría, permite al organismo infectado superar la enfermedad. Lamentablemente, no siempre el organismo logra salir invicto de este tipo de infecciones, ya sea porque el virus desarrolla estrategias capaces de bloquear estos sistemas de defensa o porque la infección avanza a tal nivel que el organismo deja de funcionar correctamente, manifestando síntomas severos y muchas veces la muerte del hospedero”. Así explicó la encargada del Laboratorio de Virología de INIA La Platina Mónica Madariaga, el comportamiento que tienen los virus en plantas y animales.

El Silenciamiento Génico Post-transcripcional (SGPT) es un proceso que ocurre en los organismos que están conformados por células que tienen un núcleo y uno de sus objetivos es la eliminación de material genético foráneo a la célula, como por ejemplo el de los virus, señaló la especialista de INIA LA Platina. Este sistema de defensa, después de activarse frente a la infección de un determinado virus, funciona como una especie de memoria, pues la célula queda preparada para un rápido reconocimiento y degradación del material genético del mismo virus en las siguientes infecciones.

Las plantas a diferencia de los animales no poseen sistema inmunológico, agregó la Dra. Madariaga, por lo cual el SGPT es la forma que poseen para defenderse frente a los virus.

En animales, el principal sistema de defensa frente a infecciones es el sistema inmunológico que se activa cuando el virus ingresa al cuerpo, desencadenando una serie de procesos que concluyen en la destrucción de las partículas virales o de las células infectadas del hospedero. Algunos glóbulos blancos son capaces de generar una memoria, así el organismo queda preparado para dar una respuesta más rápida y efectiva en una segunda infección causada por el mismo virus, es decir, el organismo desarrolla una respuesta inmune.

“La inmunidad en los animales se puede producir al recibir una vacuna (parte del virus o el mismo virus atenuado). Por lo tanto, el organismo reacciona generando la respuesta inmune y al momento de ser infectado responde en forma rápida y efectiva”, aclaró la especialista.

Prevención

Los virus no tienen control químico, como ocurre con las infecciones causadas por hongos y bacterias, aun cuando hay avances en el desarrollo de medicamentos antivirales, pero no son la solución definitiva. Por lo tanto, se recomienda un control que se basa en las siguientes recomendaciones que la encargada del Laboratorio de Virología de INIA La Platina entregó:

Control preventivo en plantas:

1.- Iniciar plantaciones con material certificado libre de virus, ya sean semillas o plantas madres.

2.- Realizar monitoreo constante en las plantaciones para detectar síntomas asociados a virus y erradicar las plantas afectadas. Asegurar la presencia de virus con ayuda de un laboratorio de diagnóstico

3.- Controlar eficientemente los vectores de virus

4.- Controlar malezas y residuos vegetales que pueden servir de reservorio de virus.

“Las plantas se pueden liberar de virus mediante procedimientos de saneamiento en laboratorio, pero se debe considerar que es un procedimiento costoso y lento. Por ello, se recomienda sólo para material elite. En el caso de los virus que afectan a las personas, se puede indicar que la medicina ha avanzado en el desarrollo de medicamentos antivirales, pero no son la solución definitiva. Por lo tanto, se recomienda también un control preventivo con algunas medidas generales que entregan las autoridades sanitarias”, señaló Mónica.

Control preventivo en animales, incluido el ser humano y que son aplicables para evitar Covid-19

1.- Inmunizar mediante vacunas, en el caso de Covid-19 esto se aplica una vez que la vacuna esté disponible

2.- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón

3.- Evitar el contacto con personas infectadas y superficies contaminadas.

4.- Cubrir boca y nariz al estornudar y toser.

