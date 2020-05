Deporte 03-05-2020

En Tiempos de Pandemia el Deporte se realiza on line en Linares



En una iniciativa del Departamento de Deportes, se llevará a la comunidad una amplia oferta programática de actividades físico – deportivas en la modalidad virtual y online.

Debido a la pandemia que vivimos en la actualidad, y que nos mantendrá alejados de la actividad deportiva normal, es que el Departamento de Deportes Municipal, ha volcado toda su capacidad en generar espacios de desarrollo deportivo mediante la “virtualización” de su oferta programática normal, a fin de entregar en este lapso de confinamiento opciones de seguir manteniendo un estilo de vida saludable, y que pese a las limitaciones no se pierda el progreso físico de la comunidad que frecuenta las actividades que se desarrollan en los distintos recintos deportivos de la comuna.

Víctor Campos Salas, encargado del departamento de Deportes de la comuna, dijo que “en un esfuerzo de crecimiento tecnológico, reinventarnos como departamento y buscar alternativas que verdaderamente sean un aporte para la comunidad hemos generado una programación de actividades semanales enfocado en todos nuestros usuarios habituales; y por qué no… incentivar a que nuevas personas se integren mediante estas clases virtuales, que pretenden ser un real apoyo a la comunidad en estos tiempos difíciles que vivimos Nuestro alcalde, Mario Meza nos solicitó buscar formas de mantener a la comunidad activa, porque entendemos que son momentos complejos y que se necesitan vías de escape; y en tiempos de normalidad una de las mejoras vías de escape que podemos ofrecer es la actividad física y el deporte… y ahora no es la excepción”.

El programa de actividades se compone por Ajedrez, Taichi, Fútbol, Voleibol, Kung-fu, Entrenamiento Funcional, Zumba, Musculación y Básquetbol; los cuales serán emitidos en distintos horarios y en una frecuencia de dos y tres veces semanales por disciplina; por diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, con la finalidad de que la mayor cantidad de linarenses puedan disfrutar y practicar en sus hogares de las actividades que proponen el staff profesional del departamento. El cronograma semanal de actividades completo será ampliamente difundido por las redes sociales a contar de este domingo, ya que el lanzamiento oficial de actividades será el lunes 4 de mayo a partir de las 11:30 hrs.

APERTURA DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS

Si bien se sabe que hasta en un buen tiempo más, será difícil retornar a los recintos deportivos la Municipalidad de Linares ya se prepara para cuando ello ocurra, tanto en el hermoseamiento de las dependencias, mantención y reparación de diversos aspectos; así como en las normativas que serán necesarias poner en práctica con la finalidad de garantizar espacios deportivos que no se vuelvan foco de contagio.

“Hemos estado trabajando fuertemente tanto en los reglamentos y normas que conducirán a los recintos deportivos y por ende a las actividades que se realizan en ellos, con la finalidad de no solo evitar que los recintos deportivos de nuestra comuna sean potenciales focos de contagio cuando se nos permita nuevamente utilizarlos; sino que además generar con esto un proceso de educación a los usuarios tanto individuales como organizaciones, ya que tendremos que aprender a convivir con este nuevo tipo de normalidad, en donde la seguridad, el autocuidado y la regulación predominarán en todos los aspectos de la vida”, subrayó Campos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo