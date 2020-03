Social 24-03-2020

En un año se extiende plazo de poderes para cobro de beneficios del IPS



El IPS informa que para todos los poderes de cobro de pensiones y beneficios que hayan caducado o caduquen entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020, se les extiende su vigencia automáticamente por 1 año más.



Para beneficiar a nuestros adultos mayores y enfrentar de mejor manera la actual contingencia, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha tomado una medida administrativa extraordinaria que permitirá ampliar la vigencia de los poderes actuales, y que tenían fecha de vencimiento entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020, en forma automática por 1 año más.



Por norma general, los mandatos de este tipo tienen una duración de 2 años y pueden ser revocados en cualquier momento, por eso con esta iniciativa el IPS beneficiará, especialmente, a todos los adultos mayores que hoy tienen designado a un familiar -o cualquier otra persona de su confianza- como apoderado ante la Institución para efectuar el cobro de sus pensiones o beneficios que les entrega el Estado.



Autorización Nuevos Poderes

Además, existe otra disposición que se pone al alcance de la ciudadanía a partir de ahora, como una medida de excepción que durará mientras se mantenga el estado de emergencia. Se trata del trámite de autorización de nuevos poderes o mandatos para el cobro de beneficios que entrega IPS, esto significa que un adulto mayor no acude a cobrar su pensión en forma personal a un centro de pagos sino que delega esa atribución a otra persona.



Esta gestión habitualmente y por regla también se hace en forma presencial, en donde acude el pensionado y la persona a la que se le otorgará el poder para retirar el beneficio a una de las sucursales y realizan el trámite, pero dadas las circunstancias en que nos encontramos no se puede permitir que nuestros adultos mayores salgan de sus domicilios.



Para solicitar esta autorización de nuevo poder, el apoderado deberá acudir a una sucursal ChileAtiende y presentar las cédulas de identidad de ambas personas, pensionado titular y apoderado. Se aceptarán carné que estén vencidos pero sólo hasta un año. Este poder especial tendrá una duración de 6 meses a contar de la fecha en que se emita, luego de eso se deberá hacer el procedimiento normal que rige para este tipo de actos y que detallamos anteriormente.



Con estas medidas el Gobierno está favoreciendo al segmento más vulnerable que se ve afectado por la situación sanitaria que afrontamos, nuestros adultos mayores. Gracias a esto, ellos no tendrán que salir de sus casas a exponerse para hacer el trámite de renovación ni de autorización de poderes en forma presencial.