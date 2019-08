Deporte 13-08-2019

En un complicado partido: Albirrojos vencieron a Rengo y continúan mandando en la tabla

Faltan 9 batallas, ya que este fin de semana quedan libres.

Desde un principio no se veía fácil el panorama para los albirrojos. Lucas Mondaca, que estaba en el once titular, no pudo jugar porque se le extravió el carnet, lo que complicaba al técnico Luis Pérez Franco. En tanto, el equipo de Rengo, de la mano de Gerardo Silva, le dio una dura tarea a los albirrojos que se abrazaron y sumaron tres puntos vitales para llegar a la meta. Otra noticia muy buena fue el empate de Trasandino, en Villarrica, lo que significa que a pesar de quedar libre este fin de semana Deportes Linares podrá seguir mirando la tabla desde arriba y con tranquilidad.

Fue el equipo forastero el que comenzó a atacar y jugarse la opción en un encuentro muy trabado y donde Rengo era el equipo que tomaba la iniciativa y se creaba las mejores oportunidades. El arbitraje quedó al debe, porque la visita golpeaba demasiado y no mostraban las cartulinas amarillas. Fue un duelo que se jugó más en el mediocampo. Un disparo de Bastián Muñoz calentó las manos del portero linarense David Pérez, a los 16 minutos del partido. Pero, sería el Dep quien despertó y tuvo varias ocasiones para abrir el marcador en un duelo muy complicado. A los 18 avisaba Bryan Porflidtt, con un cabezazo que pasó muy cerca del portero. Luego un tiro libre que ejecutó Julio Castro, donde el portero Diego Torres tuvo que exigirse para manotear ese balón. Por eso cuando jugaba mejor Deportes Linares y se adueñaba del balón en una jugada de Portflitt, cuando se sacaba la marca de los defensas, fue derribado frente al sector de la gradería, donde se ubica la barra albirroja, arco sur. Minuto 35, ejecuta Luis Oyarzo y el cabezazo certero de Bryan Porflidtt, sin marca, y la pelota se anida en el pórtico de Rengo, haciendo estallar al público que se paró de sus asientos para gritar a todo pulmón el gol de Linares, que llegó cuando más lo necesitaban los albirrojos. Finaliza el primer tiempo con la ventaja de los líderes del campeonato.

COMPLEMENTO

Dos cambios realizó en la vuelta del partido el técnico linarense, dejando en los camarines a los jugadores Orellana y Ureta, dando paso en el mediocampo a Nazareno Fernández y Bryan Núñez, en la ofensiva. A los 58, un remate del recién ingresado Núñez, tras una habilitación. Luego una vez más la tuvo el autor del gol, pero esta vez pasó muy cerca del vertical. Seguían las faltas en el mediocampo, era a esas alturas un partito muy enredado que dejaba poco para el análisis. A los 75, la última sustitución de los albirrojos, salió Ureta para que ingresara el jugador Ian Pávez. Tres minutos más tarde y luego de un tiro de esquina, Manuel Piña tuvo la igualdad. En los descuentos casi Gabriel Williams enmudece al Tucapel Bustamante, era gol para Rengo. Lo mejor de todo que fue otra batalla más ganada por el “depo”, pero aún quedan 9 en cancha para alcanzar el ascenso al fútbol profesional.

GOLEADOR

Bryan Porflidtt se matriculó con el único tanto del partido y le dio los tres puntos al “depo”, un jugador que estaba lesionado y donde muchos pensaban que no se recuperaría, pero un brinco y un cabezazo espléndido mandaron la pelota a besar las redes. En la ocasión, opinó: “siempre practicamos las pelotas detenidas, y lo dijo el profesor en la semana. Fue un rival muy complicado ya que tiene muy buenos jugadores, pero lo sacamos adelante con garra y fútbol. Ahora descansamos el fin de semana y pase lo que pase seguiremos punteros en esta fecha”.

Por su parte el técnico Luis Pérez Franco, coincidió que fue un partido muy difícil: “estamos en una instancia donde para nosotros y todos los que están peleando en la tabla de posiciones arriba, son todos los partidos finales. Agradecer a los muchachos el partido que hicieron y a la gente que nos apoyó. Estos duelos se van a definir por pequeños errores o virtudes del rival y hoy nos tocó a nosotros anotar y aprovechar una pelota detenida que nos entregó tres valiosos puntos que nos mantienen en la parte de arriba, quedan más finales y tenemos que seguir trabajando, para lograr la gloria tenemos que ganarles a todos”.

Hubo un público controlado de 1.497 personas y dejaron una recaudación de $2.926.000.

PERIPLO ALBIRROJO

Los gladiadores deberán sortear 9 duras batallas para alcanzar la gloria final. De local 4 y de visita 5. Esto resta para que el “depo” coloque definitivamente su escudo de regreso al fútbol profesional : la próxima fecha queda libre; luego deberá desplazarse a Villarrica , para jugar con Pilmahue ; en la fecha 23 , de local ante Municipal Santiago ; en la 24, de visita ante Ferroviarios ; la 25, de local ante Unión Compañías ; en la 26 , de visita en Mejillones ; fecha , 27 , local ante Rancagua Sur; la 28, Concepción en el Ester Roa ; en la penúltima ante Ovalle , en el Tucapel Bustamante Lastra, y la última ante Limache , en la ciudad de los tomates, vale decir 27 puntos en disputa.

TABLA DE POSICIONES

Jugada la fecha número 20 , así quedó la tabla de posiciones: Deportes Linares , con 38 puntos, (+17) ; Trasandino, 34 ( +11) ; Concepción, 33 (+6) ; Limache, 32 (+12) ; Provincial Ovalle, 32 (+12) ; Municipal Salamanca, 32 (+5) ; Rengo, 29 (+5) ; Rancagua Sur, 28 (+3) ; Municipal Santiago, 26 ( +1) ; Mejillones, 25 (-2) ; Unión Compañías, 19 (-7) ; Osorno, 18 (-16) ; Pilmahue, 17 ( -8) ; Real San Joaquín, 15 (-5) ; Ferroviarios , 6 (-34) .

MEJORAS EN EL ESTADIO

Asimismo, ayer por la tarde, el Administrador Municipal, John Sancho, realizó una visita inspectiva para ver las mejoras que se realizarán en el Tucapel Bustamante Lastra, entre ellas baños, desagües y el marcador electrónico. Se estima que la inversión alcance los 30 millones de pesos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo