21-09-2021

En Villarrica: Albirrojos sumaron valioso punto ante Pilmahue





No les sancionaron un penal en el último minuto del partido

Deportes Linares debió luchar con bastantes obstáculos para cosechar su primer punto y anotación en el campeonato de Tercera División. Cuando arribaron los linarenses al estadio se enteraron que el duelo no se jugaría en pasto natural, sino que, en sintético, vale decir los “volcánicos” ya comenzaban a jugar “chueco”. Pero, a pesar de todo, fue el “Depo” quien administró mejor el balón, sobre todo en los primero 45 minutos. Y merced a ello fue la primera conquista, no solamente del partido, también del campeonato para Deportes Linares. Luego de un centro, en un tiro de esquina que encontró la conexión perfecta del jugador Matías Farías, a través de un cabezazo. Farías, de tan solo 20 años, quien se incorporó hace muy poco al cuadro linarense, anotaba a los 9 minutos el primer tanto del torneo para los dirigidos por el “tiburón” Nova.

Con la diferencia a su favor, y con varias ocasiones que no se concretaron, los albirrojos terminaban los primeros 45 minutos con la ventaja y realizando un buen partido.

En el complemento fueron los “volcánicos” los que ingresaron con todo en busca del pórtico de Lartiga, para buscar la paridad. A los 57 minutos, Canales lo tuvo para Pilmahue. Dos minutos más tarde fue Vergara, quien pudo haber aumentado las cifras para los linarenses. Luego de una jugada que no pudo concretar el ataque de Linares, llego el contragolpe del equipo sureño, donde a los 65 minutos Illanes sacó un fuerte disparo que encontró las manos de Lartiga para enviar el balón al tiro de esquina que traería consecuencias. Sería el propio Canales, quien con certero tastazo, anotaría la paridad para los locales.

Un paupérrimo arbitraje de Pedro Romero, que no marcó un claro penal para Deportes Linares, una mano en el área de Pilmahue del jugador Hernández a los 88 minutos. Es más, incluso no cobró un tiro de esquina para los albirrojos y terminó el partido antes, lo que provocó los reclamos de los del Maule Sur. Un tiempo para cada uno, pero con un Linares que va mejorando en su rendimiento, claro que sabe que comenzó la cuenta regresiva de la segunda rueda, donde enfrentarán este sábado a las 16:00 horas al cuadro de Provincial Ranco, en el Tucapel Bustamante Lastra.

Dos cosas llamaron la atención en el estadio Matías Vidal: primero la cantidad de público en el recinto, segundo la mala transmisión de la empresa Ticketplus, que dejó mucho que desear, es más quedaron al debe. Y eso que el valor de la entrada es de cerca de 4 mil pesos y no nos olvidemos que es fútbol amateur.

PROTAGONISTAS

El portero José Lartiga, dijo que sabían que Pilmahue sería un rival muy complicado: “nos vamos con la tristeza de que lo pudimos haber ganado. Una vergüenza lo que pasó al último, todo el publico que estaba en el estadio observó la mano del jugador de Pilmahue y no fue sancionada por el árbitro. Vamos a luchar con todo para sumar los tres puntos ante Ranco, porque nos quedan 5 finales”.

Matías Farías, quedara en la historia albirroja, como el primer jugador en anotar un gol en la temporada 2021: “muy feliz de haber anotado, los compañeros me han recibido muy bien. Agradecer a toda la hinchada y vamos a luchar por mantener la categoría”.

Brandon Muñoz, dijo que “hubo una tremenda entrega de los compañeros, nos llevamos un punto. Nos robaron en el último minuto con un penal que no lo cobró el juez. Pero, estamos todos súper concentrados para superar este mal momento”.

Alejandro Fariña “merecíamos la victoria, nos vamos un poco tristes. Tenemos que mejorar en los balones detenidos, porque nos están marcando a través de este expediente. Vamos a trabajar este aspecto, y debemos ganar ante Provincial Ranco, este sábado y buscaremos el triunfo desde el primer minuto”.

Finalmente, el técnico Jaime Nova, dijo que fue un tiempo para cada uno: “el penal fue notorio, pero tuvimos un excelente primer tiempo, después ellos nos manejaron el balón. Nos perjudicó mucho la lesión de Toro, porque tuvimos que cambiar. Creo que los muchachos hicieron un buen partido, se jugó como en Tercera, con fuerza y garra. A pesar que nos cambiaron la cancha, pero igual destaco la entrega de mis dirigidos, incluso en la ofensiva que dejaron todo en la cancha. Les decía a los chicos que podemos salir de esta posición y depende de nosotros. Era un partido que teníamos en el bolsillo y por un mal cobro no pudimos lograrlo”.

En el partido estaba en disputa una Copa, de fiestas patrias que había sido donada por el municipio de Villarrica y que la obtuvo Deportes Linares.

RESULTADOS

Pilmahue 1 – Linares 1

Osorno 0 – Lota 1

Rengo 3 – Ranco 0

TABLA DE POSICIONES

Provincial Ranco y Lota con 10 puntos; Rengo, 9; Osorno 7; Pilmahue 4 y Linares 1.

PRÓXIMA FECHA

La primera de la segunda rueda:

Deportes Linares - Provincial Ranco, sábado 16:00 horas en el polideportivo de la calle Rengo; Osorno con Pilmahue, y Rengo frente a Lota.

Quedan cinco finales donde los albirrojos y deberán jugarse la vida en cada una de ellas.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo