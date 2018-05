Deporte 19-05-2018

En Yerbas Buenas: Diablos Rojos quiere dar la sorpresa y clasificar a la final de la Copa Regional

Partido frente a San Carlos de Arquén se juega esta tarde desde las 15:30 horas

A pesar de la ventaja de 2 a 0, los “rojos” saben que no será fácil. Aunque ya se enfrentaron en ese mismo reducto y ganaron en la fase pasada. Pero, ahora será muy distinto ya que los “cruzados” de San Carlos tienen que sacarse la espinita clavada, claro que tendrán tres bajas tremendamente importantes, pero como ellos lo dijeron al abandonar el Tucapel Bustamante “no nos den por muertos”. Por eso este duelo será muy intenso porque para el que pasa esta valla tendrá el premio mayor disputar la anhelada y gran final en serie de Honor a nivel regional.

Los locales llegan heridos, tras la derrota en la ida. Aunque tal cual lo escribimos en la semana, se perdieron sobre todo en el primer tiempo una infinidad de goles que a la postre les pasó la cuenta. Cayeron en la desesperación, lo que les llevó a cometer infracciones que fueron sancionadas por el árbitro. Tres son las bajas que presentarán para el partido de esta tarde: Ricardo Sepúlveda, Miguel Rodríguez y también se suma el portero Álvaro Muñoz, por reclamar en forma airada. Como lo señaló en el programa “Puro Deportes “de Radio Buena Nueva el secretario de ANFA del Maule, Eduardo Méndez, jugadores y cuerpo técnico de San Carlos, saben que no todo está perdido por eso ingresarán con todo desde el primer minuto para dar vuelta el marcador.

LOS DIABLOS

En la vereda opuesta, el técnico Albert Chacón se dará el lujo de contar con todos los elementos, puesto que reaparecerá el “motorcito” del equipo, Marcos Cavieres, quien viene de cumplir castigo. Los “once” de los rojos aún no están definidos debido a que ayer se resintió el jugador Julio Maureira, que es la duda para esta jornada. Aunque todos conocemos que a Chacón no le gusta hacer muchos cambios en el equipo, vale decir los “bendecidos” para ingresar al césped del estadio municipal de Yerbas Buenas serian: Mauricio Pinto, Víctor Moreira, Miguel Ayala, Carlos Moreira, Cristian Barros, Marcos Cavieres, Freddy Muñoz, John Espinoza, Roberto Espinoza, Tristán Tapia y Freddy Vásquez.

En la semana hubo un mea culpa en la interna del plantel y saben que hoy se juegan el partido más importante de estas eliminatorias, puesto que empatando o ganando darán un paso importante para tener la opción de disputar la tan apetecida Copa de Campeones en categoría de honor.

SEGURIDAD

Se han realizado algunos trabajos en el recinto de la comuna histórica, para este trascendental pleito. Habrá resguardo policial y una separación de las hinchadas en la única tribuna que posee este recinto deportivo. Una vez finalizado el partido deberán hacer abandono del estadio, primero los locales, y posteriormente la visita, todo coordinado por Carabineros.

También el turno será de uno de los dirigentes que ocupa un importante cargo en la directiva regional de ANFA.

Desde esta tribuna esperamos que sea una linda fiesta donde sólo se juegue sólo futbol, en la cancha y que gane como lo decía el gran Leonel Sánchez: “ el más mejor” ..



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo