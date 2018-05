Social 19-05-2018

En Yerbas Buenas se inauguró Villa Luis Cadegán

Conjunto habitacional tiene 158 viviendas

Ayer, con asistencia de las principales autoridades locales, se inauguró la Villa Luis Cadegán de Yerbas Buenas, conjunto habitacional que tiene 158 viviendas.

La Villa está ubicada en el sector norte de Yerbas Buenas, y aunque su nombre original sería Villa El Sol, los propios vecinos decidieron cambiar el nombre, valorando el apoyo del alcalde para hacer realidad el sueño de la casa propia. En tanto, los pasajes llevan los nombres de ex alcaldes de la comuna.

En la ocasión, el Seremi de Vivienda, Gonzalo Montero, señaló que “se trata de un avance significativo para la comuna. En este caso, los vecinos tuvieron una larga espera, pero lograron el objetivo. Lo más importante es que los vecinos puedan disfrutar de sus casas y de la sede social que también fue incluida”.

Por su parte, el alcalde Luis Cadegán, señaló que “es un orgullo que la Villa lleve mi nombre. Es un reconocimiento de la gente, porque ellos saben que siempre estoy con ellos. Lo recibo con humildad, porque siempre mi deseo ha sido dar respuesta a las necesidades de la gente más modesta”.

En tanto, el ex alcalde Roberto Hiribarren, dijo que “es gratificante que se recuerde en esta Villa a los ex alcaldes. Ojalá que sea merecido, aunque creo que cada uno ha hecho lo mejor para servir a la comuna. Felicito también a los nuevos propietarios”.