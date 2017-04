Crónica 11-04-2017

En Yerbas Buenas siguen preocupando las condiciones en que viven familias de Villa Esperanza

Nueve familias continúan viviendo en deplorables condiciones en la Villa Esperanza, comuna de Yerbas Buenas, situación que no puede dejar indiferente al resto de la ciudadanía, y principalmente a las autoridades.



Recientemente, Ángela González, quien vive en esa población, volvió a sufrir las consecuencias de la inundación con la última lluvia. Los vecinos llamaron a la concejala Carmen Manríquez, quien se constituyó en el lugar y a la vez pidió la presencia de una asistente social del municipio para entregar una solución inmediata a este caso puntual.



A lo anterior se suma el hecho que desde Dideco se habría indicado que esas familias tenían que retirarse del lugar lo más pronto posible, porque existe un proyecto para construir en ese terreno un jardín infantil y una cancha de fútbol.



No obstante, en las últimas horas el concejal Luis Guzmán fue categórico al manifestar que el tema sería abordado en la próxima sesión del concejo, “ya que no es posible que las familias vivan en condiciones tan indignas. Este terreno fue comprado en el año 2002 con fines habitacionales, por lo tanto, lo que corresponde es entregar a las familias viviendas decentes”.



FOTO: La imagen ahorra mayores comentarios.



2: En estas condiciones viven las familias de la Villa Esperanza.