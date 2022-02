Social 12-02-2022

ENADEL revela que hay empleo en el Maule, pero no hay interesados

Los resultados establecidos por el Observatorio Laboral del Maule-SENCE, proyecto ejecutado por la Universidad Católica del Maule, revelan que las empresas tienen dificultades para llenar sus vacantes.

Las empresas están ofreciendo empleos, pero tienen dificultades para llenar sus vacantes. Así ha sido en el mercado de las industrias manufacturera, transporte y almacenamiento, y proyectos de inversión de la región del Maule, donde estas dificultades varían entre 60% y 91%, según el sector. Las dos principales dificultades para completar los puestos de trabajo se relacionan con falta de postulantes y con candidatos sin las competencias técnicas. Se trata de resultados establecidos por el Observatorio Laboral del Maule-SENCE, proyecto ejecutado por la Universidad Católica del Maule, y cuyos datos se acaban de dar a conocer. Se trata de parte de las conclusiones obtenidas luego de haber consultado estos sectores económicos en 2021, mediante la encuesta ENADEL, aplicada por tercera vez en todas las regiones del país.

Mirando en detalle, el estudio muestra que empresas micro, pequeñas, medianas y grandes han ofrecido vacantes, pero se han encontrado con que por estos días escasean los obreros agrícolas, los panaderos, los jornales, los señaleros, los carpinteros y los conductores de distintos tipos de vehículos, entre otras ocupaciones. El estudio estableció que el 43% de las empresas relacionadas con la industria manufacturera declaró que faltan candidatos para sus puestos de trabajo, mientras que en el sector de transporte y almacenamiento la cifra se sitúa en 33 por ciento. En el caso de los proyectos de inversión, el 75% de las empresas encuestadas dijo que no llegaron postulantes a sus ofertas de empleo. Así, la falta de postulantes es la primera razón de por qué no se completan los puestos de trabajo ofrecidos.

Pero la falta de interesados no es lo único. ENADEL también determinó que la segunda razón por la que no se llenan las vacantes ofrecidas es la falta de competencias técnicas de los candidatos. Esta situación se presenta en 20% de las empresas encuestadas del área de transporte y almacenamiento y 21% de las empresas de industria manufacturera. La cifra llega a 29 por ciento en el caso de los proyectos de inversión, sector donde además se observa que otra dificultad para llenar las vacantes es la falta de experiencia de los postulantes, con 33 por ciento.

Respecto a las necesidades de capacitación, el estudio arrojó que solo el 31% de las empresas de Transporte y Almacenamiento y el 42% de Industria Manufacturera planean invertir en capacitación los próximos 12 meses. En cambio, el 63% de Proyectos de Inversión planea invertir en capacitación los próximos 12 meses. Las principales razones para no invertir en capacitación se relacionan con que las empresas ya capacitan a sus trabajadores de manera interna, en un 18% de las empresas de Industria Manufacturera, 23% en las de Transporte y Almacenamiento y 22% en los proyectos de inversión. Otras razones mencionadas fueron que la capacitación no es prioridad para la empresa y que el equipo de trabajo ya cuenta con las competencias requeridas.

En la región del Maule, ENADEL 2021 encuestó 242 empresas y además consultó 61 proyectos de inversión. Cabe recordar que el objetivo de ENADEL 2021 es caracterizar la dotación de trabajadores, identificar los puestos de trabajo con dificultades de contratación y caracterizar las necesidades de capacitación, entre otros propósitos. El Observatorio Laboral del Maule-Sence forma parte de la red de los 16 observatorios laborales desde hace 5 años, y su misión es producir conocimiento sobre las brechas existentes de oferta y demanda de ocupaciones.