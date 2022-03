Agricultura 03-03-2022

ENAMUR 2022: Encuentro de alcaldes rurales de Chile contará con la visita del gabinete entrante

 En esta versión participarán además las autoridades del gobierno del presidente electo Gabriel Boric.



Durante esta semana tendrá lugar un nuevo encuentro con los municipios rurales de todo el país. Chile es más rural de lo que se cree, la ruralidad en el país hoy representa al 25% de la población que habita el 83% del territorio, 263 de las 346 comunas del país son rurales, sin embargo, esta dimensión y potencial han sido invisibilizados.



“A pesar de que durante los últimos 30 años se ha avanzado en diversas materias económicas y sociales, esto no ha beneficiado de manera equitativa a los habitantes de los distintos territorios del país, las brechas persisten al no reconocer la riqueza de nuestros paisajes, tradiciones, actividades y formas de habitar, entre otras muchas características de nuestra variada geografía”, indicó Francisco Gómez alcalde de la comuna de El Monte y también presidente de AMUR Chile (Asociación de Municipios Rurales).



En esta nueva versión de Enamur, a realizarse de manera híbrida, los participantes tendrán la posibilidad de asistir a distintos seminarios, mesas de trabajo técnicas y la propia interacción de experiencias en los distintos gobiernos locales del país. Conjuntamente se contará con la presencia de las autoridades actuales en materias afines como lo son SUBDERE, MINAGRI o INDAP, pero también con quienes desde este 11 de marzo se harán cargo de dichos servicios. “Los municipios rurales de Chile aportan en alimentos, sustentabilidad, tradiciones, turismo, energías renovables, etc., pero ciertamente nuestras comunas no gozan de la conectividad y servicios básicos necesarios para incentivar que la vida rural se mantenga y crezca, y para eso es necesaria la concreta decisión política del estado. Siempre vamos a conversar con el gobierno que corresponda para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas” concluyo el alcalde Gómez.