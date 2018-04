Social 13-04-2018

Encargada nacional de la reconstrucción: Bernardita Paúl encabezó primera reunión con mesa de dirigentes de zonas afectadas por incendios forestales en el Maule

El Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg le han dado prioridad a la atención de los damnificados por los incendios forestales 2017 en la zona centro sur. Por esto, La encargada nacional para la Reconstrucción, Bernardita Paúl, junto al Intendente Regional, Pablo Milad y el gobernador de la Provincia de Talca, Felipe Donoso, encabezaron una importante reunión de trabajo con los dirigentes de la mesa técnica territorial que participa del proceso de reconstrucción de Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán, zonas que se vieron seriamente afectadas con los incendios forestales ocurridos en el verano del año 2017.



La jornada de trabajo también contó con la participación del alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela y de todas las autoridades sectoriales vinculadas a esta tarea de reconstrucción como son los seremis de vivienda y urbanismo Gonzalo Montero, salud, educación, obras públicas, bienes nacionales, desarrollo social, gobierno, además de los directores de Subdere y Servicio de Salud del Maule. También se dieron cita representantes de instituciones del mundo privado que han estado apoyando este proceso. Todos ellos en una primera reunión expusieron el real estado de avance de cada una de las iniciativas lo que dio paso a entregar las respuestas a un petitorio entregado por la mesa de dirigentes que participó en la segunda parte del conclave. Las inquietudes de los actores sociales tenían que ver con materias de reconstrucción de viviendas, obras de urbanización, equipamiento, retraso en el sector Los Aromos, expropiaciones, entre otros.



Una vez terminada la reunión-que se hará una vez al mes- y también realizar una visita en terreno a las zonas afectadas, la encargada nacional para la reconstrucción, Bernardita Paul, dijo que “Lo primero es afirmar que los problemas de la gente no tienen color político ni credo religioso. Estamos muy contentos de haber retomado la mesa de trabajo donde todos juntos, autoridades y dirigentes, hemos revisado todas las materias y esa manera de trabajar te lleva al éxito. El sello de nuestra gestión será de mucha cercanía con las familias, siempre con la verdad por delante y dando plazos realistas, ya que cuando no se cumplen son ellos los que más sufren. Acá no se trata de prometer cosas sino que de comprometerse para avanzar lo más rápido posible”.



El Intendente Regional del Maule, Pablo Milad, declaró que “luego de varias reuniones internas donde se afinaron especialmente materias de coordinaciones hemos reiniciado esta mesa de trabajo con los dirigentes con el compromiso de seguir avanzando y asumiendo que aún quedan muchas cosas por hacer. El análisis de la situación está terminado y estamos absolutamente disponibles para ayudar y poner todo de nuestra parte para que las familias puedan reiniciar sus vidas y reponerse del tremendo daño sicológico que sufrieron. Hay un montón de desafíos, plazos que se tienen que cumplir y para eso el equipo de Gobierno del Presidente Piñera está cien por ciento comprometido para sacar adelante la tarea pero con mucha consecuencia, siendo muy realistas con los plazos y agotando todas las instancias para acelerar los procesos”.



En tanto el Gobernador de Talca, Felipe Donoso, quien hará las veces de coordinador de los servicios a nivel regional y estará en permanente sintonía con la encargada nacional, manifestó que “ha sido una reunión de trabajo muy provechosa en la cual hemos tenido la participación activa de todos los servicios involucrados y en conjunto hemos analizado el proceso y por sobretodo buscado soluciones a las inquietudes que manifestaron los dirigentes antes de reunirnos. Acá vamos a continuar la tarea pero siempre con la idea de mejorar lo más posible el trabajo y por eso queremos dejar en claro que nuestra función es trabajar con ustedes de la mano. Habrá una comunicación directa entre los servicios y también con la gente”.



Por su parte el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, acotó que “tengo dos miradas de esta reunión. La primera muy contento y conforme de haber retomado la mesa de trabajo en la que los dirigentes recibieron respuesta a todas sus inquietudes y concretar este acercamiento y presentación de las nuevas autoridades de gobierno quienes tienen toda la disposición para seguir trabajando, avanzar lo más rápido posible y siempre diciendo la verdad a la gente para no ilusionar y después fallar. Sin embargo, tengo que decir que aún hay situaciones muy complejas y hay que apretar harto el acelerador. Tengo una decepción porque en el gobierno anterior se inflaron cifras de avance diciendo que había un 50 por ciento a marzo y eso más bien es un indicador burocrático ya que la realidad indica que no tenemos más allá de un 20 a 25 por ciento. Hay cosas que se hicieron mal, otras que no se hicieron y eso me duele”.



Finalmente, Mónica Sepúlveda, presidenta de la junta de vecinos de Santa Olga y vocera de la mesa, destacó que “ha sido una reunión de cuatro horas muy provechosa y todas las autoridades involucradas nos entregaron una respuesta satisfactoria a los problemas que no son de los dirigentes sino que de toda una comunidad que está detrás de nosotros. Se agradece la asistencia y ese compromiso demostrado por el nuevo gobierno. Acá no sólo hay que reconstruir Santa Olga sino que sectores como Los Aromos, Altos de Morán, El Membrillo, Nueva Esperanza y Molino Viejo”, puntualizó.