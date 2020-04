Opinión 24-04-2020

Encierro y estrés



Padres y madres siempre hemos deseado estar más tiempo en casa, compartiendo con nuestros hijos, llevando a cabo proyectos domésticos o simplemente disfrutándola. Pero de la forma que nos obligó esta pandemia, posiblemente no era la que deseábamos.

La casa de un día para otro se convirtió en un espacio distinto, las habitaciones en oficinas y el comedor en una sala de clases multinivel. Padres, madres e hijos deben compatibilizar las responsabilidades laborales y/o académicas, con los quehaceres que trae consigo una casa, que si bien son dos actividades que se realizan a diario, cuando se juntan en un mismo espacio pueden provocar estrés.

El estrés es inherente al ser humano y los niños no están exentos de esto. Primero, debemos preguntarnos cómo estamos llevando este encierro, pues la respuesta va a ser gatillante en el comportamiento de los niños. También debemos identificar nuestras redes de apoyo y contención, para hacer uso de ellos cuando nos sintamos sobrepasados.

En segundo lugar, mantener algunas rutinas, con los niños, rutinas que no son transables; higiene personal, horas de sueño, de comidas y el cumplimiento de las tareas escolares, estas actividades llevan al equilibrio, ya que el orden externo trae orden interno, también debemos respetar las horas de ocio y tiempo libre para que realicen una actividad que les sea personalmente placentera, así les enseñamos que todo tiene su tiempo y que el esfuerzo se premia.

Por último, crear instancias para reencontrarse como familia, agradecer el poder estar juntos y darles la esperanza que vamos a salir de todo esto.



(Paula Fuentes

Psicóloga académica Facultad de Educación

Universidad de Las Américas)